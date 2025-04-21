Ter kokusunu tarihe gömün! Gün boyu mis gibi kokmanın formülü açıklandı…

Yaz geldi, güneş yüzünü gösterdi, kıyafetlerimiz de hafifledi... Ancak sıcakların artmasıyla da ter kokusu gizlenemez bir hale geldi! Terlemeyle birlikte oluşan kötü kokular, sadece çevreyi rahatsız etmekle ve sosyal ilişkileri etkilemekle kalmaz aynı zamanda özgüveninizi de düşürebilir. İşte tüm gün taze kokmanın formülü!