TİkTok'ta yeni güzellik uygulaması viral oldu: Doktorlar uyardı! Ciltte kalıcı hasar bırakabilir...

Her yıl yeni bir cilt bakım trendi ortaya çıkıyor… Ancak bu kez gündemdeki mikro iğneleme uygulaması, güzellik tutkunlarını olduğu kadar uzmanları da ikiye böldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem, ciltteki izleri ve kırışıklıkları hedef alıyor. Bu işlemin evde kolayca yapılabileceği iddia edilse de uzmanlar, "Sanıldığı kadar basit değil" diyerek ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki bu güzellik trendi gerçekten de evde uygulanabilir mi?

Giriş Tarihi: 06.11.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:34
Son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok'ta yeni bir güzellik akımı gündeme oturdu. Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan güzellik içerik üreticisi Mila Jaye, son videosunda mikro iğneleme uygulamasını evinde yaparak takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar fenomenin uygulamasını beğenirken, uzman estetisyenler ise bu akımın sanıldığı kadar basit ve risksiz olmadığını belirtti.

CİLT SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan bu akım, kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti. Kullanıcılar, yöntemin bilinçsizce uygulanmasının cilt sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savunuyor.

TIBBİ HASSASİYET GEREKTİRİYOR

Bazı yorumlarda, yalnızca uzman eğitimi almış profesyonellerin bu işlemi gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar da bu görüşe katılıyor ve mikro iğnelemenin sıradan bir güzellik rutini değil, tıbbi hassasiyet gerektiren bir uygulama olduğunun altını çiziyor.

KALICI HASAR OLUŞTURABİLİR!

Cilt yüzeyine yapılan mikro iğne dokunuşlarının, yanlış uygulandığında fayda yerine kalıcı hasar bırakabileceği belirtiliyor. Profesyonel kliniklerde gerçekleştirilen mikro iğneleme işlemlerinde, kullanılan cihazlar iğne derinliğini milimetrik ölçüde ayarlayabilen gelişmiş sistemlere sahip.

Yüzün her bölgesinin hassasiyeti farklı olduğundan, her alan için ayrı bir derinlik ayarı yapılması gerekiyor. Bu nedenle uygulamanın uzman ellerde gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor.

Evde yapılan denemelerde yanlış derinlik ayarları, ciltte yırtılma, morarma ve kalıcı iz gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

HİJYEN KONUSUNA DİKKAT!

Tüm bu risklerin yanı sıra, mikro iğneleme uygulamasında hijyen konusu da büyük önem taşıyor. Bu uygulamada ciltte çok sayıda minimal kanallar açıldığı için, dışarıdan bakteri girişi oldukça kolay hale geliyor.

Bu nedenle kullanılan iğnelerin tamamen steril olması ve işlem sırasında maksimum hijyen koşullarının sağlanması gerekiyor. Ancak ev ortamında bu koşulları oluşturmak dolukça zor.

Aynı cihazın tekrar tekrar kullanılması, iğnelerde bakteri birikmesine ve bunun sonucunda cilt enfeksiyonlarına yol açmasına neden olabiliyor. Uzman estetisyen Nadia Aminian, hızla popülerleşen bu güzellik trendine dair dikkat çekici uyarılarda bulunuyor.

Mikro iğneleme işlemini profesyonel olarak uygulayan Aminian, bu yöntemin ev ortamında yapılmasının son derece sakıncalı olabileceğini belirtiyor.

BU SAĞLIK SORUNLARI OLAN DİKKAT!

Her cilt tipinin bu kadar agresif bir işleme uygun olmadığının altını çizen uzman, özellikle aktif akne, egzama veya rosacea (gül hastalığı) gibi cilt problemleri yaşayan kişilerde bu yöntemin ciddi tahriş ve enfeksiyon riskine yol açabileceğini söylüyor.

Aminian ayrıca, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde işlemin yoğun kanamaya neden olabileceğini vurgulayarak, mikro iğnelemenin mutlaka uzman kontrolünde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Mikro iğneleme işlemi profesyonel bir klinikte yapıldığında, uzman estetisyenler tüm detayları titizlikle değerlendiriyor. Her cilt tipinin ihtiyacı farklı olduğu için, iğne derinliği ve uygulama yoğunluğu buna göre ayarlanıyor.

Oldukça hassas bir işlem olan mikro iğnelemenin ardından, cildin doğru şekilde bakıma alınması da en az uygulamanın kendisi kadar önem taşıyor.

ALTERNATİF: DERMAROLLER

Tüm bu risklere rağmen, evde cilt bakımını desteklemek isteyenler için daha güvenli alternatifler de bulunuyor. Uzmanlara göre bunlardan biri, ev tipi dermaroller setleri. Bu cihazlar, cildi yalnızca yüzeysel olarak uyardığı için derin hasar riski taşımıyor.

Kısa iğne yapısı sayesinde, cilt bariyerine zarar vermeden bakım ürünlerinin daha iyi emilmesine yardımcı olabiliyor. Yine de uzmanlar, profesyonel kliniklerde yapılan mikro iğneleme işlemlerinin etki açısından çok daha güçlü ve kontrollü olduğunu vurguluyor.