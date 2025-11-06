Roza
TİkTok'ta yeni güzellik uygulaması viral oldu: Doktorlar uyardı! Ciltte kalıcı hasar bırakabilir...
Her yıl yeni bir cilt bakım trendi ortaya çıkıyor… Ancak bu kez gündemdeki mikro iğneleme uygulaması, güzellik tutkunlarını olduğu kadar uzmanları da ikiye böldü. Sosyal medyada hızla yayılan bu yöntem, ciltteki izleri ve kırışıklıkları hedef alıyor. Bu işlemin evde kolayca yapılabileceği iddia edilse de uzmanlar, "Sanıldığı kadar basit değil" diyerek ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki bu güzellik trendi gerçekten de evde uygulanabilir mi?
Giriş Tarihi: 06.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:34