Tutam tutam dökülen saçların sebebi yıkama sıklığınız olabilir! Uzmanlar uyardı: “En sağlıklı yıkama aralığı…”
Saçlarınızın sürekli döküldüğünü veya kısa sürede yağlandığını fark ettiyseniz, sorunun kaynağı saçlarınızı yıkama sıklığınızda saklı olabilir. Peki cilt sağlığı kadar önemli olan saç sağlığında saçlarımızı hangi sıklıkta yıkamalıyız? İşte uzmanlardan cevabı…
Giriş Tarihi: 31.10.2025 15:16