Roza Galeri Roza Güzellik Tutam tutam dökülen saçların sebebi yıkama sıklığınız olabilir! Uzmanlar uyardı: “En sağlıklı yıkama aralığı…”

Saçlarınızın sürekli döküldüğünü veya kısa sürede yağlandığını fark ettiyseniz, sorunun kaynağı saçlarınızı yıkama sıklığınızda saklı olabilir. Peki cilt sağlığı kadar önemli olan saç sağlığında saçlarımızı hangi sıklıkta yıkamalıyız? İşte uzmanlardan cevabı…

Giriş Tarihi: 31.10.2025 15:16
Saç ve saç derisi uzmanlarına göre, saçları doğru yıkama sıklığı herkese göre değişkenlik gösterebiliyor.

SAÇ YIKAMANIN SIKLIĞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER NELER?

Herkese uygun tek bir formülün olmadığının altını çizen uzmanlar, doğru yıkama sıklığının bazı etkenlere göre değişkenlik gösterebileceğinden bahsetti.

Kafa derisi tipi, saç yapısı ve yaşam tarzı gibi etkenler ile saç yıkama sıklığınızın değişebileceğini belirten uzmanlar, kimlerin saçlarını ne sıklıkla yıkaması gerektiğini açıkladı.

SAÇ TİPLERİNE GÖRE YIKAMA ÖNERİLERİ

YAĞLI SAÇLAR

Saçlarınızın çabuk yağlanıyorsa, her gün veya gün aşırı yıkamanız uygun olacaktır.

Trikologlar, nazik ve sülfatsız şampuanlar kullanıldığı sürece saçları sık yıkamanın yağ saçlara sahip kişiler için zararlı olmadığını belirtti.

Saçlarınızı yıkarken tırnaklarınızı değil, parmak uçlarınızı kullanarak nazik masajlar yapmaya özen gösterin. Haftada bir kez derin temizlik yaparak fazla yağı ve ürün kalıntılarını saçlarınızdan ayırın.


KURU VE HASARLI SAÇLAR

Kuru saçlar aşırı yıkamaya karşı daha hassastır. Bu nedenle uzmanlar haftada iki kez yıkamanın yeterli olacağını belirtti.

Kuru saçlar için fazla yıkama, saçın doğal koruyucu tabakasını aşındırarak kırılmalara yol açabilir. Bakım rutininize keratin, argan ya da Hindistan cevizi yağı içeren maskeler ekleyerek saçlarınızın canlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu yağlar, saç tellerini nemlendirerek güçlendireceğinden, kuru saçlarınız ihtiyacı olan nem ihtiyacını karşılayabilecektir.

NORMAL SAÇLAR

Eğer saçlarınız ne çok yağlı ne de çok kuruysa, üç günde bir yıkamak ideal bir denge sağlayacaktır. Bu, saçın doğal nem dengesini korurken aynı zamanda temiz kalmasını da sağlar.

Uzmanlar, saçın ürüne alışmasını önlemek için şampuan markasının birkaç ayda bir değiştirilmesini öneriliyor.

PEKİ HER GÜN YIKAMAK ZARARLI MI?

Birçok kişi saçları her gün yıkamanın saçları incelttiğine inansa da, Trikologlara göre sorun yıkama sıklığında değil, yanlış ürün seçiminde saklı.

Sert şampuanlar saçın doğal yağ dengesini bozarak donuk bir görünüme sebep olabilir. Ancak pH değeri dengeli, sülfatsız bir şampuan kullanılıyorsa her gün saç yıkamak sorun yaratmayacaktır.