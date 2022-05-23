Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

İstenmeyen tüyler her kadının korkulu rüyalarından biri. Özellikle yüzünüzdeki tüylerden kurtulmak istiyorsanız, çok sayıda bitkisel yöntem bulunmaktadır. Ancak ısrarla çoğu kişi kimyasal ürünler satın alarak kullanıyor. Kimyasal ürünlerle cilt yapısına zarar vermek yerine, bu doğal yöntemlerle bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız. İşte küçük ama etkisi çok büyük olan muzice yöntemler: YULAF EZMESİ BAL VE LİMON Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harika bir ilaçtır. Özellikle peeling için cilde çok faydalıdır. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında ise tüylerin büyük ölçüde dökülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yulaf, sapoinler olarak bilinen doğal cilt temizleyicileri içerir. Gözeneklerin içerisine yerleşmiş istenmeyen yağ ve bakteri artıklarını temizlemeye yardımcıdır. Ayrıca cilde yumuşaklık kazandırır. UYGULAMA: Yulaf ezmesi, bal ve limonu bir macun haline getirin. Tüylü bölgenize masaj yaparak uygulayın. Ardından 15 dakika kadar bekletin. Bu kürü düzenli bir şekilde haftada iki kere uygulamaya özen gösterin. Sizde farkını hızlı bir şekilde göreceksiniz. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yumurta ve yarım ölçek mısır ununu bir kapta karıştırın. Cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Ardından güzelce durulayın. Haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz. ZERDEÇAL, UN ,TUZ VE SÜT Zerdeçalın sağlığa sayısız birçok faydası bulunuyor. Özellikle Hindistandaki insanlar istenmeyen kılları gidermek için uzun süredir zerdeçal kullanıyor. Bu bileşen, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. AŞIRI TÜYLENMEYE NEDEN OLAN HASTALIKLAR Vücutta çıkan fazla tüyler kadınların en büyük sorunları arasında yer alıyor. Androjen hormonunun kadın vücudunda baskın hale geliyor. Bu durumda tüylerin daha sert ve sık çıkmasına neden olarak durumu daha da kötü hale getirebiliyor. Peki bu tüylenmeye neden olan hastalıklar neler? Gelin birlikte bunlara bir bakalım. HİPOFİZ BEZİ HASTALIKLARI Hipofiz bezi hastalıklarının başında; görme kaybı, baş ağrısı, adet düzensizlikleri kilo fazlalığı, hipertansiyon ve diyabetle seyreden hastalıklar geliyor. Bununla beraber vücudunuzda kıllanmayı artırıyor. YUMURTA ŞEKER VE MISIR UNU Yumurta akının cilde birçok faydası olduğunu duymuşsunuzdur. Cildi parlatıyor, gerginleştiriyor ve pürüzsüz bir hal alıyor. Aynı zamanda yumurta yüzünüzdeki tüyleri yok etme konusunda da oldukça etkili. TÜYLENME NEDİR? İnsanların vücudu göremediğimiz tüylerle kaplıdır. Vücuttaki nem dengesinden, ısı yalıtımına kadar bir dizi göreve sahip olan bu tüylerin büyük bir bölümü ise gözle görülemeyecek kadar ince yapıdadır. Aslında bu tüylerin vücudumuza fazlasıyla faydası bulunuyor. Yüzdeki tüylenmelerin çeşitli nedenleri vardır.En yaygın sebeplerinden biri, hormonal bir bozukluk olan hirsutizmdir. Süt ise cildin, daha pürüzsüz ve parlak görünmesine yardımcı olur. Cildi besler. Kıl köklerini yumuşatır. UYGULAMA: Kalın bir macun yapmak için papayayı sütle karıştırın ve ardından yüzünüze uygulayın. Cildinize masaj yapın, yaklaşık 15 dakika bekletin ve durulayın. Aynı işlemi haftada bir kez tekrarlayın. YUMURTALIK TÜMÖRÜ VEYA KİSTLERİ En önemli belirtilerinden biri adet düzensizliği ve aşırı tüylenmedir. Polikistik over sendromu görülen kadınların yüzde 63'ünde kıllanma artışı görülüyor. UYGULAMA: 2 kaşık limon suyu, 3 kaşık arpa tozu ve 3 kaşık sütü karıştırıp, kıl olan bölgeye uygulayın. 15 dakika kadar bekletin. Ardından güzelce durulayın. EPİLASYON TÜYLERİ TAMAMEN BİTİRİR Mİ? Epilasyon uygulanan alanda pek çok hastada kıl miktarında % 80-93 azalma olur. Ancak tamamen tüysüz kalma durumu beklenmemelidir. Epilasyon da ilk iki seansta belirgin azalma gözlemlenmeyebilir. Bazen kişinin kıl durumuna göre de değişiklik gösterebiliyor. Aloe vera, tüy alma sürecinde size yardımcı olabilecek nemlendirici ve yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Aynı zamanda tüylerinizin azalmasında size fazlasıyla yardımcı olacaktır. KIL KÖKLERİ NE İLE BESLENİR? Kıl kökleri, kas dokularından tamamen ayrı beslenir. Kılın yapısı birçok aminoasit bileşeninden ve en önemlisi keratinden oluşuyor. Kılların kullandığı protein ile kaslarımızın kullandığı protein birbirinden farklıdır. UYGULAMA: Zerdeçal, un, tuz ve sütü krem haline getirin. Kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayın. 5 dakika hafifçe ovalayın, kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayın. Bu tarifi haftalık olarak tekrarlayın. Farkı göreceksiniz. UYGULAMA: Limon kabuğu ve portakal kabuğunu kurutun. Bu iki kabuğu macun kıvamına getirin. Ardından cildinize uygulayın ve birkaç dakika bekletin. Sonra güzelce durulayın. KİLO VERİNCE TÜYLER DÖKÜLÜR MÜ? Kilo vermek, insülin direncini azaltır. Aynı zamanda, azalan direnç sonucunda kandaki insülin seviyeleri de düşmektedir. Bu da androjen seviyelerini düşürerek tüylenmeyi azaltıyor.