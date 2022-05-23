Roza Galeri Roza Güzellik Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzünüzdeki tüylerden kurtulmak ister misiniz? Doğal ve pratik olan bu yöntemle tüylerinize veda edeceksiniz! İşte kıl sorununu ortadan kaldıracak mucizevi yöntem…

Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:17
Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

İstenmeyen tüyler her kadının korkulu rüyalarından biri. Özellikle yüzünüzdeki tüylerden kurtulmak istiyorsanız, çok sayıda bitkisel yöntem bulunmaktadır. Ancak ısrarla çoğu kişi kimyasal ürünler satın alarak kullanıyor. Kimyasal ürünlerle cilt yapısına zarar vermek yerine, bu doğal yöntemlerle bebek gibi bir cilde sahip olacaksınız. İşte küçük ama etkisi çok büyük olan muzice yöntemler:

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

YULAF EZMESİ BAL VE LİMON

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harika bir ilaçtır. Özellikle peeling için cilde çok faydalıdır. Bal ve limon suyu ile karıştırıldığında ise tüylerin büyük ölçüde dökülmesine yardımcı olur.

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Aynı zamanda yulaf, sapoinler olarak bilinen doğal cilt temizleyicileri içerir. Gözeneklerin içerisine yerleşmiş istenmeyen yağ ve bakteri artıklarını temizlemeye yardımcıdır. Ayrıca cilde yumuşaklık kazandırır.

UYGULAMA:

Yulaf ezmesi, bal ve limonu bir macun haline getirin. Tüylü bölgenize masaj yaparak uygulayın. Ardından 15 dakika kadar bekletin. Bu kürü düzenli bir şekilde haftada iki kere uygulamaya özen gösterin. Sizde farkını hızlı bir şekilde göreceksiniz.

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

1 yemek kaşığı şeker, 1 yumurta ve yarım ölçek mısır ununu bir kapta karıştırın. Cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekletin. Ardından güzelce durulayın. Haftada iki kez tekrarlayabilirsiniz.

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

Yüzdeki istenmeyen tüyler için bir tutam yeterli! Epilasyon gibi etki gösteriyor

ZERDEÇAL, UN ,TUZ VE SÜT

Zerdeçalın sağlığa sayısız birçok faydası bulunuyor. Özellikle Hindistandaki insanlar istenmeyen kılları gidermek için uzun süredir zerdeçal kullanıyor. Bu bileşen, antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

SON DAKİKA SON DAKİKA