Roza Galeri Roza Sağlık

1 bardağı bağırsakları çalıştırıp şişkinliği anında bitiriyor! 3 malzemeyle en doğal çözüm…

Günümüzde birçok kişinin şikayetçi olduğu mide şişkinliği, kötü beslenme, stresli yaşam ve bazı ilaç tüketimi sonucu meydana gelebilir. Günlük yaşantıyı son derece olumsuz etkileyen bu rahatsızlıkla ilgili birçok kişi bir çözüm önerisi arıyor. Ancak, artık endişelenmenize gerek yok çünkü yalnızca bir bardak tüketildiğinde sindirim sistemini iyileştiren etkili tarifi derledik.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:37
1 bardağı bağırsakları çalıştırıp şişkinliği anında bitiriyor! 3 malzemeyle en doğal çözüm…

Sizler için derlemiş olduğumuz tarif ve diğer öneriler sayesinde sindirim sistemi problemlerine veda edeceksiniz. İşte detaylar…

1 bardağı bağırsakları çalıştırıp şişkinliği anında bitiriyor! 3 malzemeyle en doğal çözüm…

MİDE ŞİŞKİNLİĞİ NEDİR?

Mide şişkinliği genellikle yemek yedikten sonra mide de aşırı gaz üretimi şeklinde kendini gösterir.

1 bardağı bağırsakları çalıştırıp şişkinliği anında bitiriyor! 3 malzemeyle en doğal çözüm…

Midede fazla gaz birikmesinin nedeni ise genellikle hızlı yemek yeme, sakız çiğneme olabilir ancak, mide şişkinliğinin altında yatan ciddi sağlık sorunları da olabilir. Mide şişkinliğinin tam olarak nedenini öğrenmek için mutlaka bir uzmana başvurmanız önerilir.

1 bardağı bağırsakları çalıştırıp şişkinliği anında bitiriyor! 3 malzemeyle en doğal çözüm…

Mide şişkinliğinin olası nedenleri:

  • Kabızlık
  • Susuz kalma
  • Çölyak hastalığı
  • Bağırsak enfeksiyonu
  • Hormonal değişiklikler
  • Bazı kanser türleri
1 bardağı bağırsakları çalıştırıp şişkinliği anında bitiriyor! 3 malzemeyle en doğal çözüm…

Bu nedenler haricinde uyku ve stres gibi durumlarda midede şişkinlik yapabilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA