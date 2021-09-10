1 haftada 3 kilo yağdan gidiyor! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi...

Pandemi döneminde alınan kilolardan dolayı birçok kişi kilo vermenin yollarını araştırıyor. Yağdan kilo vermenin en önemli etkeni ise metabolizma hızını artırmaktır. Metabolizma vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme sistemidir. Peki metabolizmayı hızlandırmanın yolları nedir? Selahattin Dönmez, vücutta yağ bırakmayan diyet listesini paylaştı. İşte o liste...
Metabolizma vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme sistemidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde metabolizma en hızlı şekilde çalışır. 20-40 yaş arasında ise metabolizma durağan bir hıza ulaşır. Fakat 40 yaşından sonra her yıl metabolizma hızı yaklaşık yüde 3-5 azalarak yaşla birlikte hareketimiz kısıtlanmaya başlar, yediklerimizi enerji olarak kullanılmaz, yağ haline getirilerek depolanır.
Özellikle kadınlarda premenopoz, menopoz süresi ve menopoz sonrası bir takım hormonlardaki azalma nedeniyle metabolizma daha da kompleks bir sorun halini alır, yavaşlar ve özellikle bel çevresi yağlanması hızlanır. Metabolizma yavaşlığını harekete geçirmek, doğru bir beslenme planı ve ideal aktivite planıyla mümkün. İşte metabolizmam yavaş diyenler için beslenme planı...
HORMONLAR ÖNEMLİ
Vücutta hormonsal değişimler vücudun enerji kullanımını azaltabilir. Az çalışan metabolizma yorgunluğun, halsizliğin, çalışma isteksizliğinin ve sindirim problemlerinin oluşmasının da temel sebeplerinden biridir. Az çalışan tiroit, menopoz, yoğun stres metabolizmayı kontrol eden hormonların azalmasına neden olur. Hormonsal değişimlerde yapılacak en önemli adım eğer metabolizmayı yavaşlatan kronik bir hastalık varsa bunun teşhis edip tedavi etmektir.
UYKUNUZU ALIN
Düzenli, iyi alınan ve ortalama 7-8 saat süren kesintisiz uyku normal metabolizmanın çalışması için elzemdir. Uyku düzeniniz bozulduğunda sirkadiyen ritminiz de bozulur. Gece gündüz periyodunda ritmik çalışan hormonların salgılanması da değişerek metabolizmada yavaşlamaya neden olur. Az uyuyanlar, yetersiz ve kalitesiz uykuya sahip olan bireylerin metabolizmaları yavaşlar.
KATI DİYET UYGULAMAYIN
Son 10 yıldır, detoks diyerek besinlerin kısıtlandığı, elimine edildiği hatta sadece yumurta, ananas ile beslenmeye dayanan sağlıksız diyet reçeteleri uygulamalarını görüyoruz. Unutmayın ne kadar kilo verdiğiniz değil nasıl zayıfladığınız metabolizmanızın sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli miktarda yemek yeme ve yeterli su içimi metabolizmanın doğru çalışmasında gereklidir. Sık uygulanan katı diyetler vücuda daha az kalori ile yaşaması gerektiğini öğreterek kalıcı metabolizma düşüklüğüne sebep olabilir. Ayrıca çok az yemek ve fazla yapılan egzresiz sonucunda zayıflama diyeti uygulayan kişilerin vücutlarının daha az kaloriyle çalışmayı öğrenir.
2 LİTRE SU İÇİN
Düzenli olarak gün içinde ve öğünlerle beraber su içmek metabolizmanın yavaşlamasını önler. Çünkü su yediğimiz yiyeceklerin kalori olarak kullanılmasında rol oynar. Su içerek kanın akışkanlığını arttırarak, sindirilen besin öğelerinin kan yoluyla dokulara taşınmasını dolayısıyla organların optimal çalışmasına destek olur. Su içmediğiniz her gün vücut yağ yakımını azaltır ve kilo verimini de zorlaştırır. Öğünlerle birlikte su içimi metabolizmanın hızlanmasını destekler. Ana ve ara öğünlerde en az 1-2 bardak su içen kişilerin metabolizma hızlarının yüzde 2-3 arttığı ve daha hızlı kilo verildiğini gösteren bilimsel araştırmalar yeni yeni yayınlanıyor.