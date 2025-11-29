100 yaşına kadar yaşamanın gizli tarifi! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Hastalıksız bir ömür için..."

Ve en önemlisi bitkisel besinler olan taze sebze, meyve, kuru meyve, kuru yemişler, tam tahıllar, zeytinyağı ve baklagiller içeren beslenmenin kanser hastalıkları için önemli koruyucu etkileri olduğunun önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Kaliforniya'nın Loma Linda bölgesinde yaşayan "Yedinci Gün Adventistleri" denilen topluluğun uzun ömürlü ve hastalıkları daha az görmelerini etkileyen bir beslenmeye sahip oldukları 2001 yılında keşfedilmiştir. Bu beslenme şeklinin; vejetaryen tip beslenme olduğu ve işlenmiş besinlerden kaçınmanın temel yaşam ilkesi olması şeklinde değerlendirilmiştir.

