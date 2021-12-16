Roza Galeri Roza Sağlık 14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

Bağırsaklarımız rahatsız olduğunda hayat kalitemiz de etkilenmektedir. Gün içinde tükettiğimiz gıdalar da bağırsak sağlığını etkileyerek ya bozulmasına ya da sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası, bağırsak mukusu ve diyet lifleri gibi sindirilmeyen maddelerin fermantasyonu için yeterli desteği sağlamaktadır. Peki mikrobiyom kürü ile bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 08:51 PAYLAŞ