14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

Bağırsaklarımız rahatsız olduğunda hayat kalitemiz de etkilenmektedir. Gün içinde tükettiğimiz gıdalar da bağırsak sağlığını etkileyerek ya bozulmasına ya da sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası, bağırsak mukusu ve diyet lifleri gibi sindirilmeyen maddelerin fermantasyonu için yeterli desteği sağlamaktadır. Peki mikrobiyom kürü ile bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...
Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez" diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten uzmanlar, "Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz" diye uyarıyor.
Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan Mikrobiyom Kürü'nü tavsiye ediyor.
İşte 14 günlük beslenme kürü...
MİKROBİYOM İÇECEĞİ İLE BAĞIRSAK FLORANIZDA DOPİNG ETKİSİ YARATIN!