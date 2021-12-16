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14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

Bağırsaklarımız rahatsız olduğunda hayat kalitemiz de etkilenmektedir. Gün içinde tükettiğimiz gıdalar da bağırsak sağlığını etkileyerek ya bozulmasına ya da sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası, bağırsak mukusu ve diyet lifleri gibi sindirilmeyen maddelerin fermantasyonu için yeterli desteği sağlamaktadır. Peki mikrobiyom kürü ile bağırsakları temizlemek mümkün mü? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 08:51
14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

Bu bakteriler, zengin bir çeşitliliğe sahip ve sayıca çoksa, zararlı bakteriler çoğalamaz, sağlığınız için bir tehdide dönüşemez" diyor. Probiyotik kolonilerinin zenginliği ve sayıca üstünlüğünün ekosistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağladığını belirten uzmanlar, "Aksi durumda tüm hastalıklara zemin hazırlayan, sağlığınıza çelme takan bir mikrobiyoma sahip olursunuz" diye uyarıyor.

14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

Faydalı bakterilerin çoğunlukta olduğu bir bağırsak florasına sahip olmanın, ancak probiyotikler açısından zengin yiyeceklerden oluşan bir beslenme modeliyle gerçekleşebileceğini hatırlatan uzmanlar, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olmak için 14 gün uygulanan Mikrobiyom Kürü'nü tavsiye ediyor.

14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

İşte 14 günlük beslenme kürü...

14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...

MİKROBİYOM İÇECEĞİ İLE BAĞIRSAK FLORANIZDA DOPİNG ETKİSİ YARATIN!

  • Kürde yer alan değerli probiyotik kaynakları tüketin
  • Kür süresinde salatalarınızı ev sirkesi ile hazırlayın.
  • Hemen her öğünde şirden mayasıyla yapılmış peynir, ev yoğurdu, kefir ya da turşu tüketin.
14 günde bağırsakları temizliyor! İşte mikrobiyom kürü...
  • Öğlen yemeklerinden bir saat önce suyla seyreltilmiş ev sirkesi için.
  • Mevsim sebzelerinin probiyotiklerin favori besinleri olduğunu unutmayın!
  • Kürde yer alan fermente yiyeceklerle vücudunuza aldığınız probiyotiklerin gelişmesini ve çoğalmasını sağlayın.
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