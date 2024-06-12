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14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Egehan'ın evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, önemli soruları da gündeme getirdi. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan kalp krizinin beklenmedik olmasının yanı sıra ölümcül seyretmesi, birçok ebeveyn için korkutucu olmakla birlikte alınması gereken önlemlere dair de endişeye sebep oldu. Genellikle ileri yaşlarla ilişkilendirdiğimiz kalp krizi, çocuklarda neden ortaya çıkıyor ve nasıl önlenir? İşte bu hayati sorunun cevabını ise; Kardiyolog Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar verdi.

AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:24
14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

14 yaşındaki minik Egehan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmesi, derin bir üzüntüye sebep olurken, küçük bir çocuğun bu sebeple yaşamdan nasıl kopabildiğine dair soru işaretleri endişeleri de beraberinde getirdi.

14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

Kardiyolog Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar ise; aslında çocuklarda görülen kalp krizi vakalarının, ileri yaşlarda geçirilen krizlerden daha farklı olduğunu ve semptomların da önemli değişkenlerle ortaya çıktığını dile getirdi. İşte çocuklarda görülen ölümcül kalp krizi vakalarına dair bilinmeyenler…

14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

Kalp krizi ileri yaşlarla ilişkilendiriliyor, fakat çocuklarda da kalp krizi vakaları mevcut. Çocuklardaki kalp krizleri neden oluyor?

Aslında kalp krizi, koroner damarların (kalp damarlarının) tıkanması ve ani başlayan göğüs ağrısı gibi kalp damarla ilişkili durumlardır. Özellikle bu durumlarda, 35 - 45 yaş arasındaki ölümlerin en sık nedenidir. Fakat 30 yaşın altında da kişinin hiçbir şikayeti, semptomu bile yokken hayatını kaybettiği durumları görüyoruz.

14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

"Bu süreç, kalp krizinden ziyade oluşan ciddi ritim bozuklukları ile ilişkili olarak ortaya çıkıyor. Özellikle gençler ve çocuklarda oluşan bu durum, genetik ve doğuştan gelen bazı sorunlarla 10,15 ve 20 yaşlarında kendilerini gösterebiliyor."

14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

"Ani başlangıç ile oluşan bu süreçte, kişi aniden bilincini kaybettikten sonra hayatını da kaybedebiliyor. Bu sebeplerin bazıları otopsi çalışmalarında saptanabiliyor, fakat bazıları ise otopside bile saptanamayabiliyor. Bu durumda aile bireylerinde yapılan genetik testlerle ortaya çıkıyor."

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