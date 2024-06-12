14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

Kalp krizi ileri yaşlarla ilişkilendiriliyor, fakat çocuklarda da kalp krizi vakaları mevcut. Çocuklardaki kalp krizleri neden oluyor?

Aslında kalp krizi, koroner damarların (kalp damarlarının) tıkanması ve ani başlayan göğüs ağrısı gibi kalp damarla ilişkili durumlardır. Özellikle bu durumlarda, 35 - 45 yaş arasındaki ölümlerin en sık nedenidir. Fakat 30 yaşın altında da kişinin hiçbir şikayeti, semptomu bile yokken hayatını kaybettiği durumları görüyoruz.