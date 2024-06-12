14 yaşındaki Egehan kalp krizi geçirmişti! Profesörden uyarı geldi: Bu çocuklar ciddi risk altında...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Egehan'ın evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, önemli soruları da gündeme getirdi. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan kalp krizinin beklenmedik olmasının yanı sıra ölümcül seyretmesi, birçok ebeveyn için korkutucu olmakla birlikte alınması gereken önlemlere dair de endişeye sebep oldu. Genellikle ileri yaşlarla ilişkilendirdiğimiz kalp krizi, çocuklarda neden ortaya çıkıyor ve nasıl önlenir? İşte bu hayati sorunun cevabını ise; Kardiyolog Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar verdi.