20’li yaşlarınıza döndürüyor! İşte kalbinizi gençleştiren mucize besin

Farkında olmayabileceğiniz bir gerçek veriyoruz: Hastalık Kontrol Merkezi'ne (CDC) göre birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" var. Yapılan çalışmalar sonucunda kadın ve erkekler, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının oldukça büyük olduğu ortaya çıktı.

Ancak kendinizi bu durumdan korumanın ve kalbinizdeki saati geriye almanın kolay yolları var. Üstelik bu, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize eklemek kadar basit. Bir Emory Üniversitesi araştırmasına göre, tüm kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlası basit bir diyet değişikliği ile önlenebilir. Bu da demek oluyor ki, kalp sağlığınızı kendi ellerinize alma zamanı!

EDAMAME Edamame, mükemmel bir magnezyum, folat ve potasyum kaynağı oldukları için her zaman harika bir besindir. Bu besinler kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olarak kalp hastalığı riskinizi azaltır. Lif, vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme yeteneğini artırarak kalbi korur, bu da fedailer gibi davranır ve "kötü" kolesterolü kandan çeker. Ve edamame bu konuda mükemmel bir kaynaktır. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir dizi çalışmayı analiz ettiler ve tüketilen her 7 gram lif için kardiyovasküler hastalık riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu buldular.

ROOIBOS ÇAYI Penn State'de yapılan bir araştırma, stresli durumlara kötü tepki veren kişilerin vücutlarındaki iltihaplanma düzeylerinin arttığını ve iltihaplanmanın doğrudan obeziteyle ve ayrıca diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu buldu. Üstelik anksiyeteniz yüksek olduğunda, aynı zamanda, kan dolaşımında ortaya çıkan lipitleri ve onları yağ hücrelerimizde depolama yeteneği nedeniyle "göbek yağ hormonu" olarak bilinen kortizol gibi stres hormonlarının da artışı ortaya çıkabilir. Rooibos çayını zihninizi yatıştırmak için etkili yapan şey, Aspalathin adı verilen eşsiz flavanoiddir. Araştırmalar, bu bileşiğin açlığı ve yağ depolanmasını tetikleyen stres hormonlarını azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle kilo kaybı için en iyi besinler arasında yer alıyor.

DOMATES Domatesler, taze ürünlerdeki çoğu besin maddesinin aksine, pişirildikten ve işlendikten sonra artan bir antioksidan olan likopen açısından özellikle zengindir. Düzinelerce araştırma, düzenli olarak likopen açısından zengin domates alımı ile daha düşük kardiyovasküler hastalık, cilt hasarı ve belirli kanser riski arasında bir ilişki olduğunu öne sürüyor. Araştırmacılar, konsantre bir "domates hapının" kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda kan damarlarının genişlemesini plaseboya kıyasla yüzde 53'ün üzerinde iyileştirdiğini bile buldular. Domateslerde bulunan hastalıklarla savaşan polifenoller deride oluştuğu için çeri domates daha sağlıklı bir seçenektir.