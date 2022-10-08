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20'li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor

Birçok insan, farkında olmadan kalbi için istenmeyen bir etkiye neden olabilecek yaşam tarzına sahip. CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) verilerine göre; insanlar ortalama olarak olması gerekenden 7 yıl daha yaşlı bir kalp yaşına sahip. Diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, obezite veya kötü alışkanlıklarla bu yaş giderek artış gösteriyor. Fakat bu durumu bazı besinlerle geriye çevirebilirsiniz. İşte kalbinizi gençleştiren besin listesi...

Giriş Tarihi: 08.10.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 08:36
20’li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor

Kalbinizdeki saati geriye almanın kolay yolları var. Üstelik bu, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize eklemek kadar basit. Bir Emory Üniversitesi araştırmasına göre, tüm kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlası basit bir diyet değişikliği ile önlenebilir. Bu da demek oluyor ki, kalp sağlığınızı kendi ellerinize alma zamanı!

20’li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor

EDAMAME

Edamame, mükemmel bir magnezyum, folat ve potasyum kaynağı oldukları için her zaman harika bir besindir. Bu besinler kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olarak kalp hastalığı riskinizi azaltır. Lif, vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme yeteneğini artırarak kalbi korur, bu da fedailer gibi davranır ve "kötü" kolesterolü kandan çeker. Ve edamame bu konuda mükemmel bir kaynaktır. Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir dizi çalışmayı analiz ettiler ve tüketilen her 7 gram lif için kardiyovasküler hastalık riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu buldular.

20’li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor

ROOIBOS ÇAYI

Penn State'de yapılan bir araştırma, stresli durumlara kötü tepki veren kişilerin vücutlarındaki iltihaplanma düzeylerinin arttığını ve iltihaplanmanın doğrudan obeziteyle ve ayrıca diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu buldu. Üstelik anksiyeteniz yüksek olduğunda, aynı zamanda, kan dolaşımında ortaya çıkan lipitleri ve onları yağ hücrelerimizde depolama yeteneği nedeniyle "göbek yağ hormonu" olarak bilinen kortizol gibi stres hormonlarının da artışı ortaya çıkabilir. Rooibos çayını zihninizi yatıştırmak için etkili yapan şey, Aspalathin adı verilen eşsiz flavanoiddir. Araştırmalar, bu bileşiğin açlığı ve yağ depolanmasını tetikleyen stres hormonlarını azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle kilo kaybı için en iyi besinler arasında yer alıyor.

20’li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor

KETEN TOHUMU

Bu ultra güçlü tohumların sadece bir çorba kaşığı, yalnızca 55 kalori için yaklaşık üç gram lif sağlar. Keten tohumu, iltihaplanmayı azaltmaya, ruh hali değişimlerini önlemeye ve kalp hastalığı ve diyabeti önlemeye yardımcı olan en zengin omega-3 yağları bitki kaynağıdır. Keten tohumunda bulunanlar gibi kalp dostu yağlardan oluşan bir diyet, iyi HDL kolesterol seviyelerini yükseltir. Keten tohumu, smoothie'lere, salata soslarına ve yoğurda ince, cevizli bir katkı sağlar. Ancak tüm kalp faydalarını elde etmek için öğütülmüş keten tohumlarına ihtiyacınız olacak; çünkü katı tohumlar kolayca sindirilmez.

20’li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor

FİLİZLENMİŞ SARIMSAK

"Filizlenmiş" sarımsak genellikle çöpe gider. Ancak bilim insanları, bu tür sarımsakların, taze olanlardan daha fazla kalp sağlığını güçlendiren antioksidan aktiviteye sahip olduğunu bildiriyor. Kokusuz olduğu için sevilebilecek bir besindir. Bir araştırma, düzenli olarak tüketen katılımcıların arterlerde plak oluşumunda bir azalma gördüğünü buldu.

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