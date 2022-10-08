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20'li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor
20'li yaşlarınızı geri veren o besin! Kalbinizi adeta baştan aşağı gençleştiriyor
Birçok insan, farkında olmadan kalbi için istenmeyen bir etkiye neden olabilecek yaşam tarzına sahip. CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) verilerine göre; insanlar ortalama olarak olması gerekenden 7 yıl daha yaşlı bir kalp yaşına sahip. Diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, obezite veya kötü alışkanlıklarla bu yaş giderek artış gösteriyor. Fakat bu durumu bazı besinlerle geriye çevirebilirsiniz. İşte kalbinizi gençleştiren besin listesi...
Giriş Tarihi: 08.10.2022 08:33
Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 08:36