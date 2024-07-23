3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! “Tek yaptığım suyu böyle içmek…”

Sindirim sistemini desteklemek, cilt sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydası bulunan su tüketimi, sadece zayıflama yolculuğuna giren bireyler için değil değil herkes için oldukça önemlidir. Fakat özellikle kilo vermek isteyenler için sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan Karla, üç ayda sadece su içme şeklini değiştirerek 7 kilo vermesine yardımcı olan o inanılmaz yöntemleri açıkladı.