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3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! “Tek yaptığım suyu böyle içmek…”

Sindirim sistemini desteklemek, cilt sağlığını iyileştirmek gibi birçok faydası bulunan su tüketimi, sadece zayıflama yolculuğuna giren bireyler için değil değil herkes için oldukça önemlidir. Fakat özellikle kilo vermek isteyenler için sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan Karla, üç ayda sadece su içme şeklini değiştirerek 7 kilo vermesine yardımcı olan o inanılmaz yöntemleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.07.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:15
3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! Tek yaptığım suyu böyle içmek…

Karla, paylaşmış olduğu videoda su içme şeklini değiştirerek hızlı ve kolay bir şekilde nasıl kilo verdiğini anlattı.

3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! Tek yaptığım suyu böyle içmek…

Sağlığı ve bedeniyle ilgilenmenin ve gelişimi gözlemlemenin kendine çok iyi geldiğini ifade eden Karla, su tüketimini bu şekilde düzene koyduktan sonra yaşam kalitesinin daha ileriye gittiğini söyledi.

3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! Tek yaptığım suyu böyle içmek…

Not: Karla'nın önerilerini yerine getirmeden önce herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa bir uzmana başvurmanız önerilir.

3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! Tek yaptığım suyu böyle içmek…

KARLA'NIN ZAYIFLAMAK İÇİN SU TÜKETİMİ ÖNERİLERİ

GÜNDE YAKLAŞIK 2 LİTRE SU İÇİN

Paylaşmış olduğu videoda elindeki su şişesini kaldırarak tek ihtiyacı olanın su olduğunu ifade eden Karla, günde yaklaşık 2 litre su tüketilmesi gerektiğini öneriyor.

3 ayda diyet yapmadan 7 kilo verdi! Tek yaptığım suyu böyle içmek…

Karla'nın ifadelerine göre suyu tek seferde içmemeniz gerekiyor.

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