4 günde 2 kilo verdiriyor! İşte vücutta yağ bırakmayan diyet listesi

Birçok kişi pandeminin etkisiyle alınan kilolardan şikayeti olabiliyor. Stres, soğuk algınlığı, hava kirliliği gibi durumlar vücudu yoruyor. Sağlıklı kilo vermek isteyenler için Selahattin Dönmez, mucizevi bir diyet listesi sunuyor. 4 günde 2 kilo verdiren bu diyet yağdan kilo vermenize yardımcı olacak. İşte yağdan kilo verdiren ve metabolizmayı hızlandırıp yağ yakmaya yardımcı olan diyet...

Hava kirliliğinin yoğunlaştığı, enfeksiyonlara sıklıkla yakalandığımız, vücut direncimizin düştüğü mevsim geçiş dönemleri bedenimizi yıpratan bir süreçtir. Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller.

Mucizevi etkili sebzelerle yapabileceğiniz düşük kalorili harika tarifleri ve 4 günde 2 kilo zayıflatan diyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

BEYAZ LAHANA MUCİZESİ Toksik maddeleri vücuttan atan beyaz lahana çorba, turşu, dolma ve salatalarda kış sofralarının baştacıdır. Lahana B vitaminleri içeriği sayesinde, vücutta enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller, polifenol ve sülfürlü bileşenlerle bağışıklığı artırır, kas ve kemikleri güçlendirir, yorgunluğun önüne geçer. Ayrıca içerdiği C vitamini kolajen üretimini destekler, cildi canlandırır.

YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI MALZEMELER: (4 KİŞİLİK) 1 kase kesilmiş beyaz lahana

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber

2 yemek kaşığı bulgur

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 adet kırmızı biber

1 adet domates

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak