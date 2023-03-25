4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze
Tüm dünyada giderek artan obezite rakamları, diğer kronik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri olan diyabet, halk sağlığında önemli bir sorun olarak öne çıkarken artan rakamlarla giderek endişe veriyor. Fakat bu hastalıkla mücadele edebilmenin en iyi yolu beslenme sisteminizde yapabileceğiniz bazı değişiklikler. İşte kan şekerini düzenleyebilen o sebze...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 08:48
Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 08:50