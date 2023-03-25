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4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze

Tüm dünyada giderek artan obezite rakamları, diğer kronik rahatsızlıkları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri olan diyabet, halk sağlığında önemli bir sorun olarak öne çıkarken artan rakamlarla giderek endişe veriyor. Fakat bu hastalıkla mücadele edebilmenin en iyi yolu beslenme sisteminizde yapabileceğiniz bazı değişiklikler. İşte kan şekerini düzenleyebilen o sebze...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 08:50
4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze

Diyabet, kan şekeri anormallikleri ile bağlantılı bir grup hastalıktı. Vücut, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini üretemediğinde veya yeterli düzeyde salgılamadığında bu durum ortaya çıkar. Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemlidir. Fakat önemli bir gıda, tüketimden sonraki saatler içinde önemli ölçüde kan şekerini düşürerek yardımcı olabilir.

4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze

Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir çalışma, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler gözlemledi. Tip 2 diyabete sahip kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik düşüş tespit edildi.

4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze

Bu bulgular, Endocrine Society'nin San Diego'daki 97. yıl toplantısında sunulan ve bilim insanlarının kan şekerinde yüzde 50'lik bir azalma gözlemlediği başka bir çalışma ile de doğrulandı.

4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze

Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başındaki kişi olan Anthony Ojieh, soğanın diyabet hastaları kişilerin tedavisinde bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

4 saat içinde kan şekerini dengeliyor! Diyabetle mücadelenin formülü o sebze

Yapılan deneyler sonucunda diyabetli üç grup fare üzerinde değişen dozlarda soğanın etkileri incelendi. Bulgular, günde 400 ve 600 mg/kg'lık iki doz soğan özütünün, açlık kan şekeri düzeylerini, başlangıca kıyasla sırasıyla % 50 ve % 35 oranında güçlü bir şekilde azalttı.

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