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40 yaşından sonra bir bardak tüketenlerde kemik erimesi oluşmuyor!

Kemik erimesi, özellikle 40 yaşından sonra hızla ilerleyen ve ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiren ciddi bir problemdir. Kemik erimesinin önüne geçmek için sağlıklı bir yaşam düzeni gerekir. Uzmanlar, özellikle 40 yaşından sonra beslenme rutinine eklenecek besinleri tek tek sıraladı. Buna göre, düzenli bir şekilde bu besinleri tüketenlerde kemik erimesi görülme ihtimali neredeyse sıfırlanıyor. Özellikle bir bardak içilen ilikli kemik suyu, tüm kemikleri güçlendiriyor. İşte kemik erimesini önleyen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 27.05.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 09:33
40 yaşından sonra bir bardak tüketenlerde kemik erimesi oluşmuyor!

Kemik erimesinin, tıbbi adı osteoporozdur. Osteoporoz, kemiklerin yoğunluğunun azalması ve yapılarının zayıflaması sonucu oluşur. Bu durum, kemiklerin normalden daha hızlı bir şekilde kırılgan hale gelmesine ve kırılmasına yol açar.

40 yaşından sonra bir bardak tüketenlerde kemik erimesi oluşmuyor!

Osteoporoz yani kemik erimesi, kemiklerde meydana gelen yoğunluğun azalmasıdır. Kemik erimesinde yaş ve hastalığın ilerleme hızı doğru orantılıdır. Bu nedenle kemik erimesi hastalığı genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar.

40 yaşından sonra bir bardak tüketenlerde kemik erimesi oluşmuyor!

Kemik erimesi genellikle başlangıçta herhangi bir belirti vermez ve çoğu zaman fark edilmez. Ancak ilerledikçe, kemiklerin kırılma riski artar ve omurga, kalça, el bileği gibi bölgelerde ağrı, boy kısalması ve kamburluk gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

40 yaşından sonra bir bardak tüketenlerde kemik erimesi oluşmuyor!

Kemik erimesi nedenleri şöyledir;

Yetersiz miktarda kalsiyum tüketimi

D vitamini eksikliği

Genetik faktörler

Hormonlardaki dengesizlikler

40 yaşından sonra bir bardak tüketenlerde kemik erimesi oluşmuyor!

Tiroid hormonlarında bozulma

Hareketsizlik

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