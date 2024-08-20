5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

Lifli gıdalar tüketmek, sindirim sisteminin sağlığını korumanın yanı sıra, kolesterolü düşürmek, kan şekerini dengelemek ve çeşitli hastalıkların önüne geçmek için de önemli bir rol oynar. Uzmanların önerisine göre, kadınların günlük olarak 21-25 gram, erkeklerin ise 30-38 gram lif alması gerekmektedir. Muz, portakal, çilek gibi meyveler; pek çok sebze, ekmek ve kuruyemiş gibi gıdalar lif bakımından zengindir. Ancak, bazı yiyecekler lif açısından üstün nitelikte olup, kabızlık sorununu gidermede çok daha etkili bir seçenek sunar. İşte o besinler ve kabızlığı anında bitiren karışımın tarifi...