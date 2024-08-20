Roza Galeri Roza Sağlık

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

Lifli gıdalar tüketmek, sindirim sisteminin sağlığını korumanın yanı sıra, kolesterolü düşürmek, kan şekerini dengelemek ve çeşitli hastalıkların önüne geçmek için de önemli bir rol oynar. Uzmanların önerisine göre, kadınların günlük olarak 21-25 gram, erkeklerin ise 30-38 gram lif alması gerekmektedir. Muz, portakal, çilek gibi meyveler; pek çok sebze, ekmek ve kuruyemiş gibi gıdalar lif bakımından zengindir. Ancak, bazı yiyecekler lif açısından üstün nitelikte olup, kabızlık sorununu gidermede çok daha etkili bir seçenek sunar. İşte o besinler ve kabızlığı anında bitiren karışımın tarifi...

Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:19
5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin zorlaştığı veya seyrekleştiği bir durumdur. Genellikle haftada üçten az bağırsak hareketiyle tanımlanır. Kabızlık, dışkının sert ve kuru olması nedeniyle bağırsaklardan geçmesinin zorlaşmasıyla ortaya çıkar ve bu durum ağrı, şişkinlik, rahatsızlık ve bazen de anüsten kanama gibi belirtilere yol açabilir.

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

KABIZLIK NEDENLERİ

Yetersiz Lif Tüketimi: Lif bakımından zengin gıdaların eksikliği, bağırsakların düzenli çalışmasını zorlaştırabilir.
Yetersiz Sıvı Alımı: Su, bağırsak hareketlerinin sağlıklı olmasında kritik bir rol oynar. Yetersiz sıvı tüketimi, dışkının sertleşmesine ve geçişinin zorlaşmasına neden olabilir.
Hareketsizlik: Fiziksel aktivite eksikliği, bağırsak kaslarının zayıflamasına ve sindirimin yavaşlamasına yol açabilir.

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

Stres ve Anksiyete: Psikolojik stres, bağırsak hareketlerini etkileyebilir.
Diyet Değişiklikleri: Ani diyet değişiklikleri, bağırsak hareketlerini olumsuz yönde etkileyebilir.
İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar (örneğin ağrı kesiciler, antidepresanlar ve demir takviyeleri) kabızlığa yol açabilir.
Hormonal Değişiklikler: Hamilelik, adet dönemi veya menopoz gibi hormonal değişiklikler kabızlığa neden olabilir.
Bağırsak Problemleri: İrritabl bağırsak sendromu (IBS), divertikülit, bağırsak tıkanıklığı gibi bağırsaklarla ilgili sağlık sorunları kabızlığa yol açabilir.

5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

KABIZLIĞI BİTİREN DOĞAL ÇAY TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tatlı kaşığı yeşil çay
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 yemek kaşığı sinameki yaprağı
5 dakikada hazırlanıyor bir ömür etki ediyor! Tıkanan bağırsakların ilacı o karışım...

YAPILIŞI

Yarım litre suyu ocakta kaynatın. Ardından içerisine tüm malzemeleri ekleyip 10 dakika boyunca demlenmeye bırakın. Son olarak süzerek içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine 1 çay kaşığı bal atarak tatlandırmanız da mümkün.

SON DAKİKA SON DAKİKA