7 adımda travmadan kurtulmak! Depremin psikolojik etkileri...
Depremi yaşamak dışında buna tanık olmak, sosyal medya aracılığı ile olayın detaylarını öğrenmek, sürekli bu konuyla ilgili haberleri izlemek, aslında dolaylı yoldan travma içinde olmanıza sebep olur. Stresi artıracak bu gibi eylemler yerine sevdiklerinizle daha çok bir araya gelin, onlarla dertleşin. Günler sonra enkaz altından çıkarılan bebeklerin gülümseyen güzel yüzlerine bakıp ümitvar olun
Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 10:02