7 adımda travmadan kurtulmak! Depremin psikolojik etkileri...

EN UFAK ŞEY BİLE ETKİLER

Kişi kendisini her zaman olduğundan daha fazla öfkeli hissedebilir, tahammülsüz olabilir. Enkaz altında kalanlar ve kurtarılamayan insanlara tanık oldukça da bu öfkede artış meydana geleceğini söylemek mümkün. Öfke altta yatan birçok duygunun dışa vuruş biçimidir. Bundan ötürü çoğunlukla ikincil duygudur. Özellikle üzüntü, çaresizlik, hayal kırıklığı, haksızlık, yetersizlik, değersizlik gibi duygular biriktikçe bir süre sonra biriken bu duygular öfke olarak açığa çıkar. Kişi her an başına kötü bir şey geleceğinden ya da bir şey olacağından korkar. Bir türlü kendini sakinleştiremez, kaygılıdır. Ufak bir ses, dokunuş yoğun bir irkilmeyle karşılık bulabilir. Depremi andıran herhangi bir ses veya görüntü olduğunda -örneğin camların rüzgardan ötürü ses çıkarmasıyla, kişi sanki o an deprem oluyormuş hissine kapılıp yüksek tepkiler gösterebilir.