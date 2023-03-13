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7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

Böbrekler, vücuda alınan bütün toksinlerin biriktiği yerdir. Sağlıklı bir vücuttaki işleyiş; toksinlerin böbrekler tarafından süzülerek atılmasıdır. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetik faktörlere bağlı olarak bazen böbrekler işlevini yerine getiremez. Bu durumda böbrek yetmezliği başta olmak üzere birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Uzmanlar, böbreklerdeki toksinlerin atımını kolaylaştıran besinleri sıraladı. Peki, hangi besinler böbreklerdeki ve vücuttaki toksinleri atıyor? İşte vücudu arındıran besinler...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 14:12
7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA

Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir.

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