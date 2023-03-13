7 tane yerseniz vücuttaki hastalığı bitiriyor... Böbreklerdeki toksini anında atıyor!

Böbrekler, vücuda alınan bütün toksinlerin biriktiği yerdir. Sağlıklı bir vücuttaki işleyiş; toksinlerin böbrekler tarafından süzülerek atılmasıdır. Sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetik faktörlere bağlı olarak bazen böbrekler işlevini yerine getiremez. Bu durumda böbrek yetmezliği başta olmak üzere birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Uzmanlar, böbreklerdeki toksinlerin atımını kolaylaştıran besinleri sıraladı. Peki, hangi besinler böbreklerdeki ve vücuttaki toksinleri atıyor? İşte vücudu arındıran besinler...