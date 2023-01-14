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Adeta 20'li yaşlarınıza geri dönüş bileti! Kalbinizdeki her hücreyi gençleştiren süper besin
Adeta 20'li yaşlarınıza geri dönüş bileti! Kalbinizdeki her hücreyi gençleştiren süper besin
Hastalık Kontrol Merkezi'ne (CDC) göre birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" var. Bu nedenle nasıl beslendiğiniz, kronik rahatsızlıklarınızı veya yaşam şekliniz kalp yaşınızı büyük oranda etkiliyor. Erken ölüm riskini beraberinde getiren kalp sağlığı sorunlarını engellemek için yapmanız gereken en önemli nokta; beslenme sisteminizde yapabileceğiniz değişiklikler. İşte kalbinizi gençleştirme potansiyeline sahip o besinler...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:37