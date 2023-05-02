Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor
Alerji mevsimi baharın gelişiyle birlikte giderek yaklaşıyor. Aslında her beş kişiden biri de yaygın bir alerji türü olan saman nezlesinden etkileniyor. Bazı ilaç ve yöntemlerin semptomları azaltmaya yardımcı olduğu bilinse de, uyku ve yorgun hissetme gibi bazı istenmeyen yan etkileri de beraberinde getirebilirler. Bu nedenle size önereceğimiz gıdaları tüketmek yan etkisiz alerjik nezlenin semptomlarından kurtulmanın yolu olabilir.
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:58
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:05