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Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor

Alerji mevsimi baharın gelişiyle birlikte giderek yaklaşıyor. Aslında her beş kişiden biri de yaygın bir alerji türü olan saman nezlesinden etkileniyor. Bazı ilaç ve yöntemlerin semptomları azaltmaya yardımcı olduğu bilinse de, uyku ve yorgun hissetme gibi bazı istenmeyen yan etkileri de beraberinde getirebilirler. Bu nedenle size önereceğimiz gıdaları tüketmek yan etkisiz alerjik nezlenin semptomlarından kurtulmanın yolu olabilir.

Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:05
Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor

Bir uzman, bu yiyecekleri beslenmenize eklemenin saman nezlesi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor

Uzman Sarah Hastings, saman nezlesi semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek, yiyebileceğiniz en etkili yiyecekleri paylaştı.

Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor

KÖK SEBZELER

Hastings şöyle dedi: "Kök sebzeler, vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olacak, ihtiyaç duyduğunuz temel vitamin ve minerallerle doludur."

Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor

"İltihap, saman nezlesi semptomlarının artmasına katkıda bulunur, bu nedenle diyetinize daha fazla kök sebzeyi dahil etmek inanılmaz derecede faydalı olabilir."

Adeta alerjik nezlenin doğal ilacı! Tüm semptomları bıçak gibi kesiyor

"Özellikle, tatlı patates, havuç ve pancar gibi kök sebzelerin tümü, iltihabı azaltmaya yardımcı olan ve dolayısıyla semptomları azaltan antioksidanlar bakımından yüksektir."

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