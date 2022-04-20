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Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

C vitamini, bağışıklık sisteminizden sinir sisteminize kadar genel sağlığınızı korumanızı sağlayan en önemli vitaminlerden biri. Fakat kolaylıkla eksikliğinin ortaya çıktığı bu vitamini doğru miktarlarda tüketmek gerekiyor. Sıklıkla portakalla özdeşleştirilse de aslında C vitamini, bazı besinlerde çok daha yoğun miktarda bulunabiliyor. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 12:30
Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Yararları saymakla bitmeyen C vitamini, cildi güzelleştirmekten bağışıklığı güçlendirmeye mucizevi etkilere sahip bir besindir. Hastalandığımızda C vitamini içerdiği bilindiği için portakal suyu içmenin dışında, aslında etrafımızda bu değerli madeni barından ve pek çok derde deva olan birçok gıda bulunuyor. İşte en çok C vitamini içeren 18 besin…

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Barbados kirazı

Aynı zamanda Açerola ya da Aserola olarak da bilinen barbados kirazı ülkemizde yetişmemekle birlikte Amerika, Orta Amerika ve Karayip gibi ılıman iklimlerde bulunuyor.

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

İçerdiğini yüksek C vitamini sayesinde portakaldan bile zengin içeriğe sahip ve acı-tatlı bir tada sahip. Görüntüsü tıpkı bir kirazı andıran meyvenin 100 gramında ortalama 1.600 mg C vitamini bulunuyor ve yaygın olmamasına karşın bu listede olmaya hak kazanıyor.

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan barbados kirazı, A ve B vitamini de içeriyor.

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor

Dolmalık biber

Bütün dolma biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir.

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