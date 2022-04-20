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Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor
Çok şaşıracaksınız! Doğada en çok onda C vitamini bulunuyor, kanseri bile engelliyor
C vitamini, bağışıklık sisteminizden sinir sisteminize kadar genel sağlığınızı korumanızı sağlayan en önemli vitaminlerden biri. Fakat kolaylıkla eksikliğinin ortaya çıktığı bu vitamini doğru miktarlarda tüketmek gerekiyor. Sıklıkla portakalla özdeşleştirilse de aslında C vitamini, bazı besinlerde çok daha yoğun miktarda bulunabiliyor. İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 20.04.2022 12:03
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 12:30