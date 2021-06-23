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Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

Böbrek hastalığı günlük hayatta çok sık duyulmasa da aslında araştırmalar, bu hastalığın veya kanserinden daha fazla ölüme neden olduğunu gösteriyor. Günlük hayattaki basit rutinler, aslında böbrekleri mahveden bir soruna yol açabiliyor. Bu nedenle sahip olduğunuz yaşam tarzı, böbreklerinizin de işleyişini doğrudan etkiliyor.

Giriş Tarihi: 23.06.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:16
Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

Böbrekler, tüm vücut işleyişinin düzenli şekilde devam etmesini sağlayan filtre işlevi görüyor. Böbreklerin düzgün işlev göstermemesi ise büyük sorunlara neden oluyor. İşte böbreklerinizde ortaya çıkacak sorunların nedenleri…

Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

TUZ
Çok fazla tuz yemek kanınızdaki dengeyi bozarak böbreklerinizin kandaki suyu atmasını zorlaştırır. Bu, sonuçta kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz böbrek sorunlarına neden olabilir. Tuzsuz beslenmeyi tercih ederek diyetinizden olabildiğince fazla tuzu çıkarmaya çalışın. Bu sayede böbreklerinizin çok daha rahat çalışmasını ve ileride yaşayabileceğiniz sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

UZUN SÜRE İDRAR TUTMAK

Vücudunuzda ne kadar uzun idrar kalırsa, mesanenizde o kadar fazla bakteri gelişir. Bu bakteriler böbreklerinize ulaştığında, zorlu enfeksiyon sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Öyleyse gitmeniz gerekiyorsa ve yakınlarda bir tuvalet varsa, gidin.

Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

AĞRI KESİCİLER

New England Journal of Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre, fazla ağrı kesicinin kullanılması böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bunun nedeni, ağrı kesicilerin böbreklere giden kan akışını azaltması ve böbrekler üzerinde ağır baskıya neden olabilmesidir. Bu nedenle gereksiz ağrı kesici kullanımından uzak durmanız gerekiyor.

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