Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

Böbrekler, tüm vücut işleyişinin düzenli şekilde devam etmesini sağlayan filtre işlevi görüyor. Böbreklerin düzgün işlev göstermemesi ise büyük sorunlara neden oluyor. İşte böbreklerinizde ortaya çıkacak sorunların nedenleri…

TUZ

Çok fazla tuz yemek kanınızdaki dengeyi bozarak böbreklerinizin kandaki suyu atmasını zorlaştırır. Bu, sonuçta kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz böbrek sorunlarına neden olabilir. Tuzsuz beslenmeyi tercih ederek diyetinizden olabildiğince fazla tuzu çıkarmaya çalışın. Bu sayede böbreklerinizin çok daha rahat çalışmasını ve ileride yaşayabileceğiniz sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

UZUN SÜRE İDRAR TUTMAK Vücudunuzda ne kadar uzun idrar kalırsa, mesanenizde o kadar fazla bakteri gelişir. Bu bakteriler böbreklerinize ulaştığında, zorlu enfeksiyon sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Öyleyse gitmeniz gerekiyorsa ve yakınlarda bir tuvalet varsa, gidin.