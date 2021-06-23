Adeta vücudun filtresi! Böbreklerin zarar görmemesi için...

Böbrekler, tüm vücut işleyişinin düzenli şekilde devam etmesini sağlayan filtre işlevi görüyor. Böbreklerin düzgün işlev göstermemesi ise büyük sorunlara neden oluyor. İşte böbreklerinizde ortaya çıkacak sorunların nedenleri…
TUZ
Çok fazla tuz yemek kanınızdaki dengeyi bozarak böbreklerinizin kandaki suyu atmasını zorlaştırır. Bu, sonuçta kesinlikle kaçınmak isteyeceğiniz böbrek sorunlarına neden olabilir. Tuzsuz beslenmeyi tercih ederek diyetinizden olabildiğince fazla tuzu çıkarmaya çalışın. Bu sayede böbreklerinizin çok daha rahat çalışmasını ve ileride yaşayabileceğiniz sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.
UZUN SÜRE İDRAR TUTMAK
Vücudunuzda ne kadar uzun idrar kalırsa, mesanenizde o kadar fazla bakteri gelişir. Bu bakteriler böbreklerinize ulaştığında, zorlu enfeksiyon sorunlarla baş etmek zorunda kalabilirsiniz. Öyleyse gitmeniz gerekiyorsa ve yakınlarda bir tuvalet varsa, gidin.
AĞRI KESİCİLER
New England Journal of Medicine tarafından yapılan bir araştırmaya göre, fazla ağrı kesicinin kullanılması böbrek yetmezliğine neden olabilir. Bunun nedeni, ağrı kesicilerin böbreklere giden kan akışını azaltması ve böbrekler üzerinde ağır baskıya neden olabilmesidir. Bu nedenle gereksiz ağrı kesici kullanımından uzak durmanız gerekiyor.