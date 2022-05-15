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Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak
Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak
Böbrekler, omurganın iki yanında, kaburgaların altında yer alır. Fazla atıkları vücuttan atmak, vücutta elektrolit dengesini sağlamak ve hormonları oluşturmak konusunda hayati görevlere sahip olan bu organ, sağlıklı bir yaşam sürmenizin de temel anahtarı.
Giriş Tarihi: 15.05.2022 08:17
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 08:24