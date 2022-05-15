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Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Böbrekler, omurganın iki yanında, kaburgaların altında yer alır. Fazla atıkları vücuttan atmak, vücutta elektrolit dengesini sağlamak ve hormonları oluşturmak konusunda hayati görevlere sahip olan bu organ, sağlıklı bir yaşam sürmenizin de temel anahtarı.

Giriş Tarihi: 15.05.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 08:24
Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Herhangi bir hastalığın olmaması durumunda, zengin bir diyet ve yeterli su alımı sayesinde böbreklerinizi sağlıklı tutmak için yeterlidir. Bunun yanı sıra, bazı gıdalar, şifalı bitkiler ve takviyeler, güçlü böbrekleri destekleyebilir.

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Sabah içtiğiniz bir bardak su, ekstra bir fincan bitki çayı veya doğru beslenme adımları, yaşamınız boyunca sağlıklı böbreklere sahip olmanızı, bu sayede genel sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur. İşte sağlıklı böbrekler için ihtiyacınız olan her şey…

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

YETERLİ SU TÜKETİMİ KİLİT NOKTASI

Yetişkin bir insanın vücudunun %60'ı sudan oluşur. Beyin, kalp, karaciğer veya böbrek… Vücuttaki her bir organın düzenli çalışması için suya ihtiyacı vardır.

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Vücudun filtre-süzme sistemi olan böbrekler ise idrar üretimi için suya ihtiyaç duyar. İdrar, vücutta istenmeyen veya gereksiz olan maddelerden kurtulmanızı sağlayan atık üründür.

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Adeta vücudun filtresi! Vücuttaki zehri süzüyor, böbreklerin zarar görmemesi için her gün bir bardak

Su alımının yeterli olmadığı durumlarda, idrar hacmi düşer. Düşük idrar çıkışı ise böbrek taşı oluşumuna neden olarak böbreklerdeki fonksiyon bozukluklarına neden olur.

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