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Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Çay ve kahveyi suyun yerine koyulmamalıdır. Aşırı kafein tüketimi vücutta huzursuzluk, çarpıntı ve ileri dönemde mide rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca kahve ve çayın aşırı tüketimi sizi günün ilerleyen saatlerinde susuz bırakacaktır. Günde 3-4 fincan çay ve kahvenin üzerine çıkmamaya özen gösterin. İçtiğiniz kahve ve çayın yanında mutlaka 1 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin. Özellikle Ramazan'da oruç tutarken gece içilen yeterli miktarda su gün boyu ağız kokusunu engelliyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, yeterli miktarda su içilmesi durumunda vücutta meydana gelen değişimleri sıraladı...

Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:09 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:09
Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Gün içerisine ise kilogram başına en az 30 ml su tüketilmelidir. Yeteri kadar su içip içmediğinizi ise idrar renginizi takip ederek anlayabilirsiniz. İdrar rengi ne kadar koyuysa o kadar susuz kalmışsınız demektir.

Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Kan basıncının düzenlenmesinde görevlidir.

Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Vücuttaki toksit maddelerin atılmasında rol oynar.

Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Cildin her daim nemli ve parlak durmasını sağlar.

Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Vücut ısısının korunmasında yardımcıdır.

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