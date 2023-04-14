Ağız kokusuna çare oluyor! Tek yapmanız gereken uyumadan önce...

Çay ve kahveyi suyun yerine koyulmamalıdır. Aşırı kafein tüketimi vücutta huzursuzluk, çarpıntı ve ileri dönemde mide rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca kahve ve çayın aşırı tüketimi sizi günün ilerleyen saatlerinde susuz bırakacaktır. Günde 3-4 fincan çay ve kahvenin üzerine çıkmamaya özen gösterin. İçtiğiniz kahve ve çayın yanında mutlaka 1 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin. Özellikle Ramazan'da oruç tutarken gece içilen yeterli miktarda su gün boyu ağız kokusunu engelliyor. Diyetisyen Rıdvan Arslan, yeterli miktarda su içilmesi durumunda vücutta meydana gelen değişimleri sıraladı...