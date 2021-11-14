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Ağız kokusuna dikkat! Şeker hastalığı belirtisi olabilir

Hiperglisemi olarak bilinen yüksek kan şekeri, tip 1 diyabetli ve tip 2 diyabetli kişileri ve ayrıca gestasyonel diyabetli hamile kadınları etkileyebilir. Dikkat edilmesi gereken bir takım işaretler vardır.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 11:00
Ağız kokusuna dikkat! Şeker hastalığı belirtisi olabilir

Diyabet tedavisinin amacı, kan şekerini mümkün olduğunca normale yakın tutmaktır. NHS (Ulusal Sağlık Servisi) diyabetli kişilerde hiperglisemi semptomları birkaç gün veya hafta içinde yavaş yavaş geliştirmek eğilimindedir açıklamasını yapıyor.

Ağız kokusuna dikkat! Şeker hastalığı belirtisi olabilir

Bununla birlikte, kan şekeri seviyesi çok yüksek olana kadar hiçbir belirti olmayabilir. Ağzınızda ve nefesinizde belirtiler fark edebilirsiniz ve doktorunuzla iletişime geçmeniz gereken bazı durumlar vardır.

Ağız kokusuna dikkat! Şeker hastalığı belirtisi olabilir

Ayrıca sık sık idrara çıkma ihtiyacı duyabilir, yorgunluk, bulanık görme, kasıtsız kilo kaybı veya pamukçuk gibi tekrarlayan enfeksiyonlar yaşayabilirsiniz. İnsanlar ayrıca karın ağrısı ve hasta olma hissini veya gerçekten hasta olma hissini de belirti olarak bildirebiliyor.

Ağız kokusuna dikkat! Şeker hastalığı belirtisi olabilir

Sağlık kuruluşu, "Hiperglisemi semptomlarına teşhis edilmemiş diyabet de neden olabilir, bu nedenle bu sizin için geçerliyse bir pratisyen hekime görünün" diye ekliyor.

Ağız kokusuna dikkat! Şeker hastalığı belirtisi olabilir

Şiddetli hiperglisemi belirtileriniz varsa kan şekeri seviyenizi kontrol etmelisiniz.

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