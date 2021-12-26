Ağız kokusuna yol açıyor! İşte kurtulmanın yolları...

Sinüzit ve burun kaynaklı iltihaplar geniz akıntısına yol açarak ağız kokusu yapabilir. Bademcik iltihaplanmaları, devamlı ağız kokusu oluşmasına neden değildir. Ancak enfeksiyon sırasında geçici bir ağız kokusu söz konusudur. Ayrıca akciğer enfeksiyonları, akciğer apsesi ve koah ağız kokusu yapar.

Ağız kokusu bir hastalıktır. Bu dönemde takılan maskeler ağız kokusunu karşı tarafa iletmese de kokuyu kendiniz alırsınız. Üstelik sürekli aynı havanın solunması kokunun daha da artmasına sebep olur. Maskeyi çıkardığınız an ağız kokusu rahatsız edici olabilir. Kokunun önlenmesi için tedavi olmak şart! Koronavirüs salgını nedeniyle takılan maskeler ağız kokusunu karşı tarafa iletmese de aslında siz o kokuyu kendiniz alırsınız. Maske taktığımız için ağız kokusuyla birlikte sürekli aynı nefesi alıp çekeriz. Ağız kokusu olan biri, sadece kişisel değil, büyük bir sosyal hastadır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri veya en medeni yerlerinde, insanın olduğu her yerde ağız kokusu denen bir sorun karşımıza çıkar. Bu kaçınılmaz bir gerçek olmakla beraber, aynı zamanda bir hastalıktır. İnsan adeta hastalığını yanında taşır. Kokunun önlenmesi için, neden oluştuğunu ve ne yapmak gerektiğini bilmek gerekir.

ODANIZI NEMLENDİRİN Fizyolojik ağız kokusu doğal bir durumdur. Özellikle sabahları oluşan ağız kokusu bu sınıfta değerlendirilebilir. Geceleri tükürük salgısının azalmasına bağlı olarak bakteri sayısında meydana gelen artış ve bu bakterilerin oluşturduğu sülfür içerikli gazlar bu duruma neden olur. Fizyolojik ağız kokusu tedavi gerektirmez; sabahları uyanır uyanmaz ağızın çalkalanması, bir bardak su içilmesi ya da diş fırçalamak kokudan kurtulmak için yeterli olacaktır. Uyunan odayı nemli tutmak da rahat nefes almayı sağlayarak ağızdan solumayı engelleyecek, ağzın kurumasını azaltacaktır.

GARGARA DA YAPIN Çok fazla tüketilen et, süt gibi proteinden zengin besinler, sarımsak, soğan, turp gibi kokulu yiyecekler; içeriğindeki yoğun sülfür nedeniyle kokuya sebep olabilir. Çok fazla kahve ve alkol tüketilmesi ile sigara da ağız kokusunun sebepleri arasındadır. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dili fırçalama, ağız gargarası kullanımı ya da yemekten sonra maydanoz, nane gibi koku gideren besinlerin tüketimi kokunun çabuk geçmesine yardımcı olacaktır.

Ağız kokusu, sadece diş fırçalama, ağız çalkalama gibi alışılmış ağız temizleme metotları ile düzelmez. Kokunun kaynağına inilerek tedavi yapılmalıdır. Bu tip kokuların oluşmasında rol alan çok çeşitli nedenler sayılmasına karşın, yüzde 85-90 oranında ağız ortamından kaynaklandığı bilinmektedir. Yemekten sonra sadece diş fırçalamak, gerekli ama yetersizdir. Dişler yemekten sonra uygun şekilde fırçalanmaz ya da diş ipi kullanılmazsa, yiyecekler dişlerin yüzeyine, aralarına ya da derin diş eti ceplerine yerleşir, zamanla kokuşur ve bakteri üretir. Bu bakterilerin ürettikleri kokulu gazlar ağız kokusuna yol açar. Uygun ağız temizliğiyle bu durum çözülebilir.