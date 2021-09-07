Roza Galeri Roza Sağlık Ağız kokusunu yok ediyor! Bu sebzeyi dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz

Ağız kokusunu yok ediyor! Bu sebzeyi dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz

Ağız kokusu, ağız sağlığına yeterli özenin gösterilmemesi kaynaklı olabildiği gibi farklı sistemik problemler kaynaklı da olabilir. Bunun birçok sebebi vardır, ancak çoğu ağız kokusu ağızda başlamaktadır. Sosyal ilişkileri büyük oranda etkileyen bu durumun aslında birçok çözüm yöntemi bulunuyor. İşte ağız kokusunun nedenleri ve çözüm yöntemi;

Giriş Tarihi: 07.09.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 09:00 PAYLAŞ