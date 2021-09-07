Ağız kokusunu yok ediyor! Bu sebzeyi dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz
Ağız kokusu, ağız sağlığına yeterli özenin gösterilmemesi kaynaklı olabildiği gibi farklı sistemik problemler kaynaklı da olabilir. Bunun birçok sebebi vardır, ancak çoğu ağız kokusu ağızda başlamaktadır. Sosyal ilişkileri büyük oranda etkileyen bu durumun aslında birçok çözüm yöntemi bulunuyor. İşte ağız kokusunun nedenleri ve çözüm yöntemi;
Giriş Tarihi: 07.09.2021 08:52
Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 09:00
Ağız Kokusu Neden Olur?
Ağız kokusu temelde, ağız ve mide-bağırsak sisteminin içinde yer alan çeşitli biyokimyasal maddelerin mikroorganizmaların etkisiyle, bazı kimyasal reaksiyonlara maruz kalması sonucu açığa çıkan kötü kokulu gazların etkisiyle meydana gelir. Bu biyokimyasal maddeler yiyecek artıkları olabileceği gibi, farklı hastalıkların etkisiyle ağız-mide veya bağırsak dokuları boyunca biriken farklı biyolojik maddeler de olabilir.
Ağız kokusu alınan besin maddelerine göre kısa süreli meydana gelebileceği gibi bazı sağlık sorunlarına bağlı olarak sürekli ağız kokusu da olabilir. Sürekli ağız kokusuna neden olabilecek sağlık sorunlarının mutlaka araştırılması gerekir.
Ağız kokusunun en yaygın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:
- Ağız içindeki yemek artıkları:Ağız hijyenine dikkat edilmediği durumlarda, yemek sonrası dişler arasındaki boşluklara, ağız içindeki anatomik bölgelere veya bademcik oluklarına yemek artıkları dolabilir. Temizlenmediklerinde, bu artıklarda ağız içindeki mikroorganizmalar üreyerek kötü ağız kokusu meydana getirirler. Aynı şekilde uzun süre artıklar bu bölgelerde kalırlarsa sertleşerek taş oluşumuna (diş taşı, bademcik taşı vs.) yol açabilir. Sarımsak, soğan ve bazı baharatlar gibi keskin kokulu yiyecekler, sindirildikçe ve vücudunuzda dolaştıkça nefesi etkileyerek ağız kokusuna neden olurlar.
- Ağız hijyeni eksikliği ve diş eti hastalığı:Dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanılması ve dilin temizlenmesi ihmal edilirse, yiyecek parçalarının ağızda kalmasına izin verilmiş olur. Bu yiyecek kalıntılarının bakteriyel yıkımı kokuya neden olur. Bununla birlikte bakteri gelişimi diş eti hastalığı riskini de artırır.
- Diş çürükleri:Düzenli diş fırçalama gibi ağız sağlığı alışkanlıklarına uyulmaması durumunda diş çürükleri meydana gelebilir. Bu durumda çürüklerde bulunan mikroorganizmaların etkisiyle kötü ağız kokusu meydana gelir.
- Dişler üzerindeki plaklar:Yine kötü ağız hijyeni dolayısıyla dişlerin yüzeyinde mikroorganizmalar plak oluşumuna neden olur. Plaklar, mikroskobik düzeyde besin artıkları içerebilir ve ağız kokusu yapabilir.
- Diş eti iltihapları:Periodontit de denilen diş etrafındaki yumuşak dokuların ve diş etlerinin iltihabı, mikroorganizmaların enfeksiyonu neticesinde kötü ağız kokusu oluşturabilir.
- Bademcik ve boğaz iltihapları:Solunum yolu enfeksiyonları ve sinüslerin, akciğerlerin veya boğazın iltihaplanması, özellikle de ağız ve burun bölgesinde mukus akıntısı olduğunda ağız kokusu meydana gelir.
- Sigara veya alkol kullanımı:Sigara, tütün ürünleri ve alkoldeki maddeler ağızdaki dokularda birikerek kötü koku oluşumuna neden olur. Üstelik, tütün ürünleri tüketmek ağız ve diğer kanser risklerini arttırmaktadır.
- Pekiştirme apareyi veya takma diş (protez):Herhangi bir dental aparey (cihaz) kullanımı sırasında düzenli olarak temizlenmezse ağız kokusuna yol açar. Bu yüzden apareylerin düzenli olarak temizliğinin yapılması çok önemlidir.