Roza Galeri Roza Sağlık Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

At kestanesi veya Aesculus hippocastanum, Balkan Yarımadası'na özgü bir ağaçtır. At kestanesi tohumu özü, damar sağlığını iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için yaygın olarak kullanılan popüler bir besin takviyesidir.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 08:38
Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

At kestanesi özündeki ana aktif bileşen, birçok sağlık yararı için araştırılan aescin'dir. İşte at kestanesi özünün sağlığa 7 faydası.

Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

Kronik venöz yetmezlik semptomlarını hafifletebilir

Kronik venöz yetmezlik (CVI), bacak damarlarına zayıf kan akışı ile karakterize bir sağlık durumudur.

Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

Belirtiler şunları içerebilir;

  • Ödem veya bacaklarda şişme
  • Bacak ağrısı veya krampları
  • Kaşıntılı bacaklar
  • Tipik olarak bacaklarda meydana gelen varisli damarlar veya genişlemiş, bükülmüş damarlar
  • Bacak yaraları
  • Bacaklarda zayıflık
  • Yaygın bir tedavi, bacaklarınıza kan akışını artırabilen kompresyon tedavisi veya çoraplardır.
Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

At kestanesindeki bileşik aescin, onu CVI tedavisinde faydalı hale getirebilecek birçok tıbbi özelliğe sahiptir. Örneğin, damarlarınızdaki kan akışını artırabilir ve muhtemelen semptomları iyileştirebilir.

Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

19 çalışmanın gözden geçirilmesinde, 9 çalışma, 8 haftaya kadar alınan 50 mg aescin içeren 600 mg at kestanesi ekstresinin günlük dozlarının, bacak ağrısı, şişme ve kaşıntılı bacaklar dahil olmak üzere CVI semptomlarını azalttığını bulmuştur.

SON DAKİKA SON DAKİKA