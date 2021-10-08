Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

At kestanesi veya Aesculus hippocastanum, Balkan Yarımadası'na özgü bir ağaçtır. At kestanesi tohumu özü, damar sağlığını iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için yaygın olarak kullanılan popüler bir besin takviyesidir.
At kestanesi özündeki ana aktif bileşen, birçok sağlık yararı için araştırılan aescin'dir. İşte at kestanesi özünün sağlığa 7 faydası.
Kronik venöz yetmezlik semptomlarını hafifletebilir
Kronik venöz yetmezlik (CVI), bacak damarlarına zayıf kan akışı ile karakterize bir sağlık durumudur.
Belirtiler şunları içerebilir;
At kestanesindeki bileşik aescin, onu CVI tedavisinde faydalı hale getirebilecek birçok tıbbi özelliğe sahiptir. Örneğin, damarlarınızdaki kan akışını artırabilir ve muhtemelen semptomları iyileştirebilir.
19 çalışmanın gözden geçirilmesinde, 9 çalışma, 8 haftaya kadar alınan 50 mg aescin içeren 600 mg at kestanesi ekstresinin günlük dozlarının, bacak ağrısı, şişme ve kaşıntılı bacaklar dahil olmak üzere CVI semptomlarını azalttığını bulmuştur.