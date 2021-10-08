Roza Galeri Roza Sağlık Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

Ağrıları anında dindiriyor! Özellikle şah damarı bölgesine sürerseniz...

At kestanesi veya Aesculus hippocastanum, Balkan Yarımadası'na özgü bir ağaçtır. At kestanesi tohumu özü, damar sağlığını iyileştirmek ve iltihabı azaltmak için yaygın olarak kullanılan popüler bir besin takviyesidir.

Giriş Tarihi: 08.10.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 08:38 PAYLAŞ