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Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Sabahları uyandığınızda bu durumu yaşıyorsanız...

Akciğer kanseri, en korkulan kanser türleri arasında yer alıyor. Akciğer kanserine neden olan hatalar arasında sigara kullanmak birinci sırada geliyor. Akciğer sağlığını korumak için sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenilmesi ve düzenli egzersiz yapılması gerekiyor. Uzmanlar, akciğer kanseri belirtileri arasında önemsenmeyen bazı belirtiler olduğunu ve ihmal edildiği için hayati tehlikeye varabildiğini belirtiyor. Akciğer kanseri, özellikle sabahları hissedilen bazı durumlarla ilk sinyalleri veriyor. Peki, akciğer kanseri belirtileri neler? İşte akciğer kanserine işaret eden belirtiler...