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Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3'ün gizli kaynağı o besin…

Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak, kendinizi en iyi şekilde hissetmeniz için çok önemlidir. Ancak sigara dumanına ve çevresel toksinlere maruz kalmanın yanı sıra sağlıksız beslenme gibi ortak faktörler bu önemli organa zarar verebilir. Dahası astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve pulmoner fibrozis gibi yaygın durumlar yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak araştırmalar, besin açısından zengin bir diyeti takip etmek de dahil olmak üzere yaşam tarzı değişikliklerinin akciğerlerinizi korumaya ve hatta akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.