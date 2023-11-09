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Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3'ün gizli kaynağı o besin…

Akciğerlerinizi sağlıklı tutmak, kendinizi en iyi şekilde hissetmeniz için çok önemlidir. Ancak sigara dumanına ve çevresel toksinlere maruz kalmanın yanı sıra sağlıksız beslenme gibi ortak faktörler bu önemli organa zarar verebilir. Dahası astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve pulmoner fibrozis gibi yaygın durumlar yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak araştırmalar, besin açısından zengin bir diyeti takip etmek de dahil olmak üzere yaşam tarzı değişikliklerinin akciğerlerinizi korumaya ve hatta akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Giriş Tarihi: 09.11.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 09:25
Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3’ün gizli kaynağı o besin…

Temel çoklu doymamış yağlar olan Omega-3 yağ asitleri hücresel sağlığa önemli katkılar sağlar.

Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3’ün gizli kaynağı o besin…

Uzmanlara göre bunlar etkili hücre fonksiyonunu teşvik etmede etkilidir ve hücre zarlarının oluşumunda, yapıyı güçlendirmede ve hücreden hücreye iletişimi güçlendirmede merkezi öneme sahiptir.

Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3’ün gizli kaynağı o besin…

Somon, ceviz ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunan omega-3'ler, iltihabı hafifletme ve kolesterol seviyelerini iyileştirme yetenekleriyle bilinir ve sağlık açısından ek avantajları ise ortaya çıkarmaya devam etmektedir.

Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3’ün gizli kaynağı o besin…

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen ve Haziran 2023'te Amerikan Solunum ve Kritik Bakım Tıbbı Dergisi'nde yayınlanan son araştırmalar, omega-3'ler ile kronik akciğer hastalıkları risklerinin azalması arasında ilgi çekici bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Bu, bu güçlü besinleri beslenmenize dahil ettiğinizde tahmininizden de fazla yarar sağlayabilirler.

Akciğerdeki zehiri söküp atıyor! Omega 3’ün gizli kaynağı o besin…

Omega-3'ler ve bunların akciğer sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırma iki kapsamlı aşamaya ayrıldı.

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