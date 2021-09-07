Akciğerleri temizleyen süper besin! Hızla etki ediyor...

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik nedeniyle zamanla akciğerlerde güçsüzlük meydana gelir. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinler, gündelik hatalar nedeniyle güçsüzleşen akciğerleri şifalandırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Peki, hangi besinler akciğerleri güçlendiriyor? İşte akciğeri hızla yenileyen besinler...

Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.

Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.

Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...

Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.