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Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle 'Geliyorum' diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Alzheimer hastalığı, ihmal edildiğinde sessizce ilerlediği için kişiyi bakıma muhtaç hale getirebilecek ciddi bir rahatsızlıktır. Yapılan çalışmalar, alzheimer hastalığının yıllar önce bazı belirtiler gösterdiğini, detaylı tahliller sırasında genetik aktarım olup olmadığı tespit edildiği için uygun tedavilerle önlenebildiğini gösteriyor. Alzheimer hastalığının önlenmesi için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Peki, hangi besinler alzheimer hastalığını önlüyor? İşte alzheimer hastalığı belirtileri ve alzheimer hastalığına iyi gelen besinler...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 14:13
Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle ’Geliyorum’ diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Alzheimer hastalığı, sinsice ilerleyen ve erken belirtilerinin önemsenmediği bir hastalıktır. Erken belirtiler genellikle, yorgunlukla karıştırılır. Alzheimer, beyinde nöron adı verilen sinir hücrelerinin zamanla hasar görmesi ve ölmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalık, genellikle yaşlılık döneminde görülür ve yaygın olarak hafıza kaybı ile ilişkilidir.

Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle ’Geliyorum’ diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Nöroloji uzmanları, alzheimer hastalığının beyin omurilik sıvısından ve kandan bakılan amiloid ve tau protein düzeylerini ölçerek genetik yatkınlığın olup olmadığını yıllar öncesinden tespit edebiliyor. Alzheimer'e sebep olan ApoE, APP, Presenilin gibi genler beyin MR görüntüsünde küçülme analizi yapan yöntemlerle riskli bulgular saptanabiliyor. Ancak bazı durumlarda yaşlılık dışındaki faktörler sebebiyle de ortaya çıkabilir.

Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle ’Geliyorum’ diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Alzheimer hastalığı, beyinde plaklar ve nörofibriler yumaklar adı verilen anormal protein birikimlerinin oluşmasıyla karakterizedir.

Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle ’Geliyorum’ diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Bu anormal proteinler, beyin hücreleri arasında iletişimi bozar ve nöronların işlevlerini yerine getirememesine neden olur.

Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle ’Geliyorum’ diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Zamanla beyindeki nöronlar hasar görerek ölür, bu da beyin dokusunun küçülmesine ve işlevlerin daha da bozulmasına yol açar.

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