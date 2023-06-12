Roza Galeri Roza Sağlık Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle 'Geliyorum' diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Alzheimer hastalığı 20 yıl önce bu belirtiyle 'Geliyorum' diyor! Bu besini tüketenler hastalık ihtimalini sıfırlıyor

Alzheimer hastalığı, ihmal edildiğinde sessizce ilerlediği için kişiyi bakıma muhtaç hale getirebilecek ciddi bir rahatsızlıktır. Yapılan çalışmalar, alzheimer hastalığının yıllar önce bazı belirtiler gösterdiğini, detaylı tahliller sırasında genetik aktarım olup olmadığı tespit edildiği için uygun tedavilerle önlenebildiğini gösteriyor. Alzheimer hastalığının önlenmesi için bazı besinlerin beslenme rutinine dahil edilmesi gerekiyor. Peki, hangi besinler alzheimer hastalığını önlüyor? İşte alzheimer hastalığı belirtileri ve alzheimer hastalığına iyi gelen besinler...