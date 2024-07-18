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Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

Yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkabilen ve en yaygın demans (bunama) türü olan alzheimer nörolojik bir hastalıktır. Bu hastalığın başlangıç evrelerinde sadece basit unutkanlıklar ile kendini belli eden bu hastalık ilerleyen evrelerinde aile ve yakın çevreyi tanıyamamaya kadar gidebilir. Bunun gibi beyin ile bağlantılı hastalıkları önlemek için özellikle beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Peki çok daha güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için tüketmeniz gereken besinleri biliyor musunuz? İşte güçlü bir beyin ve hafıza için o besinler…

Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:48
Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

Alzheimer gibi beyin ile bağlantılı hastalıkları önleyebilmek için hafızayı güçlü tutmak önemlidir. Stresten uzak durmak, düzenli vücut ve beyin egzersizleri yapmak önemlidir. Ancak en önemlisi ise beslenme alışkanlıklarınızdır. Sağlıklı ve düzenli beslenmek beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Özellikle de bazı besinler hafızayı güçlendirerek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek bazı nörolojik hastalıkları önleyebilir.

Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

ZERDEÇAL

Zerdeçal 'kurkumin' adındaki etken maddesi sayesinde doğal ve güçlü bir antioksidandır.

Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

Eski dönemlerde birçok hastalığın tedavisi için kullanılmış olan zerdeçal, beynin bilgiyi öğrenmesine ve işlenmesine destek olur.

Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

Sebze ya da et yemeklerinize bir tutam zerdeçal ekleyebilirsiniz.

Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

YAĞLI TOHUMLAR

Adeta beyin dostu olan yağlı tohumlar, sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengindirler.

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