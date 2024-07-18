Alzheimer hastalığına karşı birebir! Bir porsiyonu hafızayı çelik gibi yapıyor…

Yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkabilen ve en yaygın demans (bunama) türü olan alzheimer nörolojik bir hastalıktır. Bu hastalığın başlangıç evrelerinde sadece basit unutkanlıklar ile kendini belli eden bu hastalık ilerleyen evrelerinde aile ve yakın çevreyi tanıyamamaya kadar gidebilir. Bunun gibi beyin ile bağlantılı hastalıkları önlemek için özellikle beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Peki çok daha güçlü bir hafızaya sahip olabilmek için tüketmeniz gereken besinleri biliyor musunuz? İşte güçlü bir beyin ve hafıza için o besinler…