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Alzheimer'ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...
Alzheimer'ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...
Araştırmacılar, 30'lu yaşlarda ortaya çıkan kalp sağlığına bağlı "beyin küçülmesi" ve ölümcül hastalık konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle genç yaşlarda yaşadığınız hastalıklara karşı, kendinizi korumak büyük önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2022 08:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 08:40