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Alzheimer'ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30'lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

Araştırmacılar, 30'lu yaşlarda ortaya çıkan kalp sağlığına bağlı "beyin küçülmesi" ve ölümcül hastalık konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle genç yaşlarda yaşadığınız hastalıklara karşı, kendinizi korumak büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 27.08.2022 08:36 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 08:40
Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30’lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

University College London tarafından yapılan yeni bir araştırma, bunamaya bağlı bir hastalık geliştirmenin yolunun, aşırı beyin yaşlanmasına bağlı zayıf kalp sağlığı ile 30'lu yaşların başında başlayabileceğini gösteriyor.

Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30’lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

Uzmanlar, beyninizin bilişsel yaşı ile hayatınızın farklı aşamalarındaki kardiyovasküler sağlığınız arasında bir bağlantı keşfettiler.

Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30’lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

30'lu yaşların ortalarında kalp sağlığını önemsenmeyen bir yaklaşımın "beyin küçülmesine" neden olduğu söyleniyor.

Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30’lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

University College London'daki (UCL) araştırmacılar, sağlıksız bir kalbe sahip olmanın beyninizi yaşlandırabileceğini buldu; bilim insanları, katılımcıların beyinlerinin büyüklüğünü uzun bir süre boyunca izleyerek ölçtüler.

Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30’lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

"BEYİNLERİ 10 İLA 20 YAŞ DAHA BÜYÜK"

Kalp sağlığı daha kötü olan 36 ve daha sonra 69 yaşlarında olanların beyinlerinin biyolojik yaşlarından bazen 10 veya 20 yıl daha büyük olduğu bulundu.

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