Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı: Dikkat! Eğer 30’lu yaşlarda bunu yaşadıysanız...

"BEYİNLERİ 10 İLA 20 YAŞ DAHA BÜYÜK"

Kalp sağlığı daha kötü olan 36 ve daha sonra 69 yaşlarında olanların beyinlerinin biyolojik yaşlarından bazen 10 veya 20 yıl daha büyük olduğu bulundu.