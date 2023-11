Turp iyi bir C vitamini kaynağıdır. Sadece 1/2 bardak, önerilen günlük ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 14'ünü karşılar. C vitamini, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan ve yaşlanmanın, sağlıksız bir yaşam tarzının ve çevresel toksinlerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olan bir antioksidandır. C vitamini ayrıca sağlıklı cilt ve kan damarlarını destekleyen kolajen üretiminde de önemli bir rol oynar.