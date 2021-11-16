Apandisitle karıştırılıyor! Bu belirtilere dikkat: Bağırsaklarınız tehdit altında olabilir

Crohn hastalığı, bağırsağın iltihaplandığı uzun süreli bir durumdur ve bir takım uyarı işaretleri vardır. Semptomlar sabit olabilir veya birkaç haftada veya ayda bir gelip gidebilir.

Semptomlar iyi kontrol edilirse, durumla normal bir hayat yaşayabilirsiniz. Semptomlar, az veya hiç semptomunuz olmadığı dönemlerle birlikte zamanla değişebilir. İshal, dışkıda kan, açıklanamayan kilo kaybı veya aşırı ağrı ve yorgunluk yaşıyorsanız, Crohn's ve Colitis UK'ye göre Crohn'a sahip olma ihtimaliniz var.

"Hastalık aktif olduğunda", belirti ve semptomların iştah azalması ve kilo kaybını içerebileceği belirtiliyor. Ayrıca ishal, ateş, yorgunluk, karın ağrısı ve kramplar, dışkıda kan ve ağız yaraları olduğunu fark edebilirsiniz.

Genellikle yavaş yavaş gelişirler, ancak bazen uyarı vermeden aniden ortaya çıktığını açıklayan uzmanlar, belirtilerin dikkatle dinlenmesi gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Mayo Clinic'e göre şiddetli Crohn hastalığı olan kişilerde ciltte, gözlerde ve eklemlerde iltihaplanma ve karaciğer veya safra yollarında iltihaplanma görülebilir. Diğer belirtiler arasında böbrek taşları, demir eksikliği ve çocuklarda büyüme gecikmesi sayılabilir.