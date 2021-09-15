Asırlardır ilaç yerine kullanılıyor! İşte yabani iğdenin inanılmaz faydaları

Vücudun temel ihtiyacı olan vitamin ve mineraller sağlığımızı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Özellikle Uzak doğu'da birçok hastalığa şifa olan omega 7 kaynağı iğde yararlarıyla şaşırtıyor. Halk arasında yalancı iğde olarak da bilinen bu iğde bitkisi, Moğol hükümdarı Cengiz Han tarafından askerlere her gün yedirtilirdi. Peki şifa deposu iğdenin yararları nelerdir?Tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte iğdenin vücuda sağladığı yararlar...

Halk arasında 'yalancı iğde', 'ateş dikeni' gibi isimlerle anılan bu bitkinin faydaları say say bitmiyor. Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olma özelliği olan ve meyve olarak ise hemen hemen hiç tüketilmeyen yabani iğdenin, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, asırlardır egzama, güneş yanığı ve farklı yanık türleri, dermatit, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.

YARA, İLTİHAP, YANIKLAR HER DERDE DEVA! Doğadaki tek Omega 7 kaynağı olma özelliği olan ve meyve olarak ise hemen hemen hiç tüketilmeyen yabani iğdenin, başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, asırlardır egzama, güneş yanığı ve farklı yanık türleri, dermatit, yara ve iltihapların bitkisel olarak tedavi edilmesinde, çok yararlıdır.

Reflüyü tedavi eder, ülseri iyileştirir, şekeri- kolesterolü düşürür, karaciğer yağlanmasını ve kalp damar hastalıklarını önler.

KOLAJENİ ARTIRIYOR, KIRIŞIKLIĞI ÖNLÜYOR! Omega 7, vücudun kolajen üretiminin artmasına da yardımcı oluyor. Bu sayede cildin uzun yıllar sonunda esnekliğini kaybederek kırışmasını engelliyor ve cilde esneklik katarak kırışıklıkları da gideriyor.