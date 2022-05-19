Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Sağlıklı beslenmenin anahtarı zararı olduğu söylenen her besini tümüyle hayatımızdan çıkmaktan geçmiyor. Beklentiler ne kadar yüksek olsa da severek tükettiğimiz bu besinleri sonsuza kadar yemeği bir anda kesmek mantıklı değil. Onun yerine aşırı şeker ve karbonhidrattan kaçınarak dengeli bir beslenme düzeni oluşturmanız mümkün. Bu liste ise yeni bilgiler eşliğinde beslenmenize ekleyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıkları açıklıyor.