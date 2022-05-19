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Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Gün geçtikçe beslenme biliminde yapılan yeni buluşlar, çoğu doğru bildiğimiz bilgilerin bize aslında yanlış olduğunu gösteriyor. Bu nedenle eskiden sağlıksız sandığımız bazı besinlerin de yapılan araştırmalar sonucunda sağlıklı oldukları ortaya çıkıyor. Bu yeni bilgiler ışığında yapılan bazı araştırmalarda da örneğin yağ yemenin kişiyi şişmanlatmayacağı ortaya konuldu. İşte zararlı sandığımız ama aslında sağlıklı olan o besinlerden bazıları…

Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 12:53
Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Sağlıklı beslenmenin anahtarı zararı olduğu söylenen her besini tümüyle hayatımızdan çıkmaktan geçmiyor. Beklentiler ne kadar yüksek olsa da severek tükettiğimiz bu besinleri sonsuza kadar yemeği bir anda kesmek mantıklı değil. Onun yerine aşırı şeker ve karbonhidrattan kaçınarak dengeli bir beslenme düzeni oluşturmanız mümkün. Bu liste ise yeni bilgiler eşliğinde beslenmenize ekleyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıkları açıklıyor.

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

ÇİKOLATA

Bitter çikolatalar ve hatta yüzde 50'den fazla kakao içeren sütlü çikolatalar (düşük miktarda yağ ve şeker barındırdığından) stresli hissettiğiniz anlarda tüketebileceğiniz mükemmel bir atıştırmalıktır. Çünkü çikolata, vücudun stres anında tükettiği mineral olan magnezyum bakımından oldukça zengindir.

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

PEYNİR

Herkes tarafından zengin bir kalsiyum deposu olarak bilinen peynirin, yapılan son araştırmalarda kalp hastalıklarının da önüne geçmede etkili olduğu kanıtlandı. Özellikle içerisinde otlar bulunan ve sütten yapılan peynirler, yüksek miktarda K2 vitamini barındırdığından kemik ve kalp sağlığı için çok faydalıdır.

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

DONDURMA

Alacağınız bir top dondurma ideal bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Ancak yağı azaltılmış yani light olanlarından uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bu ürünlerde azaltılmış şeker ve yağın yerine birçok katkı maddesi bulunuyor.

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...

KURUTULMUŞ DANA ETİ

Kurutulmuş et, insülin seviyenizi yükseltmeden tüketebileceğiniz sağlıklı ve yüksek proteinli bir atıştırmalıktır. Ancak tamamen doğal olanının içerisinde sodyum miktarı bulunduğundan bolca katkı maddesi ve koruyucu içerenleri tüketmemeye özen göstermelisiniz.

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