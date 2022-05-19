Aslında hiçbir zararı yokmuş! Sağlıksız sandığımız o atıştırmalık...
Gün geçtikçe beslenme biliminde yapılan yeni buluşlar, çoğu doğru bildiğimiz bilgilerin bize aslında yanlış olduğunu gösteriyor. Bu nedenle eskiden sağlıksız sandığımız bazı besinlerin de yapılan araştırmalar sonucunda sağlıklı oldukları ortaya çıkıyor. Bu yeni bilgiler ışığında yapılan bazı araştırmalarda da örneğin yağ yemenin kişiyi şişmanlatmayacağı ortaya konuldu. İşte zararlı sandığımız ama aslında sağlıklı olan o besinlerden bazıları…
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:53
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 12:53