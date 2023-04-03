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Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...
Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...
Sağlığımızın önemli göstergeleri arasında kan şekerimiz de bulunmaktadır. Herhangi bir dengesizlik, özellikle de aşırı yükselmesi vücutta başka birçok hastalığın da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kan şekerinin yükseldiğine dair belirtileri görmezden gelmemek ve önlem almak büyük önem taşır. İşte şekerinizin çok yükseldiğinin en belirgin göstergeleri...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:15