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Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...

Sağlığımızın önemli göstergeleri arasında kan şekerimiz de bulunmaktadır. Herhangi bir dengesizlik, özellikle de aşırı yükselmesi vücutta başka birçok hastalığın da ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle kan şekerinin yükseldiğine dair belirtileri görmezden gelmemek ve önlem almak büyük önem taşır. İşte şekerinizin çok yükseldiğinin en belirgin göstergeleri...

Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:15
Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...

Kan şekerinin yüksek olduğunu gösteren başlıca belirtileri bu yazıda sizler için derledik. Eğer bu belirtilerden birini veya daha fazlasını kendinizde ya da çevrenizdeki bir kişide fark ettiyseniz en kısa sürede doktora başvurmanız önerilir.

Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...

KAN ŞEKERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Hiperglisemi, diğer adıyla yüksek kan şekeri, kanda çok fazla şeker olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu, vücutta çok az insülin (glikozu kana taşıyan hormon) olduğunda ya da vücudunuz insülini doğru şekilde kullanamadığında ortaya çıkar. Çoğu zaman kişide diyabete de neden olur.

Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...

EĞER KAN ŞEKERİNİZ BU SEVİYEDEYSE ÇOK YÜKSEK DEMEKTİR

Yemek yedikten 1-2 saat sonra kan şekeri seviyesi 180'in üzerinde ise çok yüksek olduğu kabul edilmektedir. En az 8 saatlik açlıktan sonra ise 100 ila 125 arasında ölçülen kan şekeri çok yüksek kabul edilmektedir.

Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...

TEDAVİ EDİLMEYEN KAN ŞEKERİ BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURUR

Kan dolaşımında uzun süre yüksek miktarda şeker bulunması, kanınızın kalp ve böbrek gibi önemli organlara iletilmesinden sorumlu kan damarlarına zarar verecek ve ciddi komplikasyonlara neden olacaktır.

Ayaklarda beliren bu durum kan şekerinin tavan yaptığını gösteriyor! Damarların tıkandığına işaret ediyor...

NEDEN BAZI İNSANLAR BU DURUMUN FARKINA VARAMAZ?

Her birey yaşadığı yüksek kan şekeri belirtilerini fark edemeyebilir. Çünkü semptomlardan bazılar yorgunluk veya susuzluk gibi hafif olabilir. Bu nedenle kişi sayece yorulduğunu ya da az su içtiğini düşünebilir ve bunun bir hastalığın belirtisi olduğu kanısına varamayabilir.

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