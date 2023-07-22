Roza Galeri Roza Sağlık B12 vitamin değerini zirveye çıkarıyor! B12 eksikliği yaşayanların doğal ilacı

B12 vitamin değerini zirveye çıkarıyor! B12 eksikliği yaşayanların doğal ilacı

Vücut tarafından karşılanmadığı için besinler yoluyla alınması zorunlu olan B12 vitamini, eksikliği durumunda direkt olarak bilişsel sorunları beraberinde getiriyor. Sık hastalanma, halsizlik ve hafıza problemleri B12 vitamin eksikliğine işaret eden en önemli belirtiler arasında yer alıyor. Uzmanlar, B12 vitamin eksikliği yaşamamak için bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi gerekitiğini vurguluyor. Peki, B12 vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamin eksikliği nasıl geçer? B12 içeren besinler nelerdir? İşte ayrıntılar...