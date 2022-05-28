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B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! Bir kez tüketince bile etkisini gösteriyor

B12 vitamin eksiklğinin çaresi bu besinde! Vücut tarafından karşılanamayan bir vitamin olduğu için birçok kişide eksiklik olarak ortaya çıkan B12 vitamini, sinir fonsiyonlarını ve beyini direkt etkiliyor. B12 vitamin eksikliği durumunda kronik hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, B12 vitamini içeren besinler tüketmek ve bir uzmana danışarak takviye kullanmak hastalıkları önleme anlamında hayati önem taşıyor. Peki, hangi besinler B12 vitamini deposu? İşte B12 vitamin deposu mucize besinler...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 09:17
B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! Bir kez tüketince bile etkisini gösteriyor

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir.

B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! Bir kez tüketince bile etkisini gösteriyor

Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir. Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! Bir kez tüketince bile etkisini gösteriyor

Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! Bir kez tüketince bile etkisini gösteriyor

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer. Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

B12 vitamin eksikliğinin çaresi bu besinde! Bir kez tüketince bile etkisini gösteriyor

- Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için B12 vitamini gereklidir. Ancak B12 vitamini eksilince sinir hücreleri yeteri kadar beyne uyarıcı veremez bu da beyin yorgunluğunu artırır. Buna bağlı stres ve gerginlik gibi ruhsal rahatsızlıklar artar.

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