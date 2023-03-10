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B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...
B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...
Sinir dokusunu ve beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olan B12 vitamini, insan vücudu tarafından kendi kendine üretilemez. Bu sebeple dışarıdan takviye şeklinde alınması gerekmektedir. Vücutta B12 vitamini eksikliği belirtileri arasında; yorgunluk, hatırlama güçlüğü, odaklanma sorunu ve kansızlık bulunmaktadır. Bu vitamini hap ve iğne şeklinde vücudunuza alabileceğiniz gibi yiyeceklerden de alımını destekleyebilirsiniz. İşte B12 vitamin deposu olan yiyecekler…
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:54