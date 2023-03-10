B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur diyenler için listeyi hazırladık. Eğer vücudunuzda B12 vitamini eksikliği yaşanıyorsa bu gıdalardan da destek alabilirsiniz ancak bu noktada dikkatli olmalısınız, çünkü vücuttaki B12 vitamini fazlalığı da bir sorun meydana getirebilir. Bu sebeple doktorunuza danışmayı ve düzenli tahlilleri yaptırmayı ihmal etmemelisiniz.