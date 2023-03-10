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B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

Sinir dokusunu ve beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olan B12 vitamini, insan vücudu tarafından kendi kendine üretilemez. Bu sebeple dışarıdan takviye şeklinde alınması gerekmektedir. Vücutta B12 vitamini eksikliği belirtileri arasında; yorgunluk, hatırlama güçlüğü, odaklanma sorunu ve kansızlık bulunmaktadır. Bu vitamini hap ve iğne şeklinde vücudunuza alabileceğiniz gibi yiyeceklerden de alımını destekleyebilirsiniz. İşte B12 vitamin deposu olan yiyecekler…

Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:54
B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur diyenler için listeyi hazırladık. Eğer vücudunuzda B12 vitamini eksikliği yaşanıyorsa bu gıdalardan da destek alabilirsiniz ancak bu noktada dikkatli olmalısınız, çünkü vücuttaki B12 vitamini fazlalığı da bir sorun meydana getirebilir. Bu sebeple doktorunuza danışmayı ve düzenli tahlilleri yaptırmayı ihmal etmemelisiniz.

B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

B12 VİTAMİNİ DEPOSU

Yumurta, B12 vitaminiyle dolu olan zengin bir besin kaynağıdır. Her gün bir adet yumurta yemek, B12 depolarını doldurarak, karşılaşabileceğiniz hastalıkların önüne geçecektir.

B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

Özellikle kaz ve ördek yumurtaları daha yüksek miktarlarda B12 vitamini içerir. Ayrıca yumurtanın beyazından çok sarısı daha yararlıdır.

B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

Yumurtanın sarısının içerisinde, demir, fosfor ve potasyumun yanı sıra, B12, B9, B2, B1, A ve E vitaminleriyle doludur.

B12 vitamin iğnelerini rafa kaldırıyor! Tüm vitamini derisinin altında saklı: İşte en etkili takviye...

B12 EKSİKLİĞİ KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR?

Bu vitamin eksikliğine özellikle yaşlılarda çok sık rastlanıyor.

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