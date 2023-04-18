B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

Vücut tarafından karşılanmadığı için dışarıdan alınması zorunlu olan B12 vitamini, ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıkların önünü açıyor. Özellikle gün içinde hissedilen halsizlik, unutkanlık ve huzursuzluk gibi şikayetlerin altında B12 vitamin eksikliği yatıyor. B12 vitamin eksikliği nedenleri arasında doğru besinleri tüketmemek ve doğru takviyeleri kullanmamak yer alıyor. Peki, hangi besinler B12 vitamin kaynağını kısa sürede dolduruyor? İşte B12 vitamin eksikliğini kısa sürede bitiren besinler...