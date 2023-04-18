Roza Galeri Roza Sağlık B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

Vücut tarafından karşılanmadığı için dışarıdan alınması zorunlu olan B12 vitamini, ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıkların önünü açıyor. Özellikle gün içinde hissedilen halsizlik, unutkanlık ve huzursuzluk gibi şikayetlerin altında B12 vitamin eksikliği yatıyor. B12 vitamin eksikliği nedenleri arasında doğru besinleri tüketmemek ve doğru takviyeleri kullanmamak yer alıyor. Peki, hangi besinler B12 vitamin kaynağını kısa sürede dolduruyor? İşte B12 vitamin eksikliğini kısa sürede bitiren besinler...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:52
B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir.

B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer.

B12 vitamin kaynağını anında dolduruyor! Bu besin en iyi takviyelerden bile daha etkili

Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

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