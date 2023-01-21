Roza Galeri Roza Sağlık B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

B12 vitamini vücut tarafından karşılanamadığı için mutlaka dışarıdan takviye ve besinler yoluyla alınması gerekiyor. B12 vitaminin besinler yoluyla karşılanabilmesi günlük hayatta tüketilen besinlerin önemine dikkat çekiyor. B12 vitamin eksikliği varsa mutlaka bir uzmandan destek almak gerekiyor. Uzmanlar, günlük hayatta tüketilen besinlerin birçok takviyeden daha etkili olduğunu ancak B12 vitamin eksikliği söz konusuyla mutlaka buna göre planlama yapılması gerektiğini vurguluyor. Peki, B12 vitamin eksikliğini hangi besinler gideriyor? İşte B12 vitamin eksikliğine çare olan besinler...

Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:25
B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

Vücudun üretmediği ancak en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biri olan B12 günümüzde de en çok şikayet edilen eksikliklerden biridir. Özellikle hamile kadınların alması gereken ek vitamin takviyelerinden biri olan B12 DNA yapısının oluşumu ve sinir sistemi için vazgeçilmez bir vitamindir. Hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamini et ve tavuk tüketmeyen kişilerde en çok yaşanan eksikliktir.

B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

Anemi (kansızlık), nörolojik ve ruhsal bozukluk gibi üç temel rahatsızlığa zemin hazırlayan B12 eksikliği zamanında tedavi edilmediğinde daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

Bağırsaklarda bulunan bakterilerle sentezlenip su da çözülebilen B12 vitamini vücutta kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Bağırsakların çalışması için etkin olan B12 vitamini eksilince bu çalışma ya yavaşlar ya da hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsak besinleri çözümlemekte ya zorlanır ya da hızlı çözer.

B12 vitamin kaynağını dolduruyor! Bu besin B12 takviyesi kadar etkili

Kabızlık ve sürekli ishal gibi iki farklı sindirim sorununa neden olur.

SON DAKİKA SON DAKİKA