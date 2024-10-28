Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Kanser, erken evrede tespit edildiğinde hayatta kalma ve tedavi şansı yüksek olan bir hastalıktır. Genellikle, kanserin ilk belirtileri nadir de olsa hastalığın erken aşamalarında görülebilir. Kanser vücutta belirtiler vermeye başladığında, bağışıklık sistemi bu belirtilere tepki gösterir ve bunun bir sonucu olarak görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu nedenle görme problemleri, kanserin erken tanısında önemli bir belirti olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalar, özellikle bağırsak kanserinin belirleyici işaretlerinden birinin görme bozuklukları olduğunu göstermektedir. Peki, bu görme sorunları nelerdir? İşte kanserin erken evre belirtisi sayılabilecek bazı görme bozuklukları...