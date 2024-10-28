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Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Kanser, erken evrede tespit edildiğinde hayatta kalma ve tedavi şansı yüksek olan bir hastalıktır. Genellikle, kanserin ilk belirtileri nadir de olsa hastalığın erken aşamalarında görülebilir. Kanser vücutta belirtiler vermeye başladığında, bağışıklık sistemi bu belirtilere tepki gösterir ve bunun bir sonucu olarak görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu nedenle görme problemleri, kanserin erken tanısında önemli bir belirti olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalar, özellikle bağırsak kanserinin belirleyici işaretlerinden birinin görme bozuklukları olduğunu göstermektedir. Peki, bu görme sorunları nelerdir? İşte kanserin erken evre belirtisi sayılabilecek bazı görme bozuklukları...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:13
Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Bağırsak kanserinin belirtileri oldukça çeşitli olsa da, genellikle çoğu kişide dışkıda meydana gelen değişikliklerle fark edilir. Ancak, kanserin belirtileri vücudun farklı bölgelerinde de görülebilir. Bu yüzden, bağırsak kanserinin sadece bağırsak hareketlerindeki değişikliklerle kendini göstereceği düşüncesi yanlıştır.

Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Bağırsak kanserinin en önemli ilk iki belirtisi; ilerleyen bulanık görme ve gece körlüğüdür. Amerika Kanser Tedavi Merkezleri'nin açıklamasına göre, kolorektal kanser belirtileri, hastalığın erken evresinde ortaya çıkabiliyor.

Journal of Clinical Neuroscience'da yayınlanan bir araştırmaya göre; her iki gözde meydana gelen ilerleyici görme bulanıklığı ve gece körlüğü kanserle ilişkili retinopatinin neden olduğu diğer komplikasyonlardan kaynaklanır.

Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Nadir görme sendromu, birçok malignite türü (kanser sayılabilecek türden tümör türleri) ile ilişkilidir ve bunları erken teşhis etmek aynı zamanda tümörün teşhisini de sağlayabilir.

Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Gözlerde ortaya çıkan bu belirtiler, kanserin yayılması ile doğrudan ilişkili değildir, daha çok bağışıklık sisteminin değişmesiyle tetiklenen durumlardır.

Bağırsak kanseri ilk belirtisini gözlerden veriyormuş! Eğer bu 2 şikayeti yaşıyorsanız...

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, bu belirtinin, kanserle savaşan antikorlar veya beyaz kan hücrelerinin yanlışlıkla sinir sistemindeki normal hücrelere saldırdığında ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

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