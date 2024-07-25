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Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor
Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor
Bu popüler içeceğin günde ikiden fazla içilmesi, bağırsak kanseri riskini "iki katına çıkardığını" gösteren son araştırmalar büyük dikkat çekti. En yaygın ve en yüksek ölüm oranına sahip kanser türlerinden biri olan bağırsak kanserinin artışı, uzmanları endişelendiren en önemli konulardan biri. Bağırsak kanserini önlemek için ise ilk yapılması gereken noktalardan biri, bu kanseri tetikleyen besinlerden uzak durmak. İşte riski 2 kat artıran o içecek...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:26