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Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor

Bu popüler içeceğin günde ikiden fazla içilmesi, bağırsak kanseri riskini "iki katına çıkardığını" gösteren son araştırmalar büyük dikkat çekti. En yaygın ve en yüksek ölüm oranına sahip kanser türlerinden biri olan bağırsak kanserinin artışı, uzmanları endişelendiren en önemli konulardan biri. Bağırsak kanserini önlemek için ise ilk yapılması gereken noktalardan biri, bu kanseri tetikleyen besinlerden uzak durmak. İşte riski 2 kat artıran o içecek...

Giriş Tarihi: 25.07.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:26
Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor

Kalın bağırsakta, kanser öncesi bir büyüme olarak bilinen "polip" oluşur. Her zaman kansere dönüşmez, ancak doktorunuzun tavsiyeleri doğrultusunda doğru bir yaşam tarzı uygulamak, kanseri önlemek için gereklidir.

Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor

Erken bağırsak kanseri tedavi edilebilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor

GUT dergisinde yayınlanan bir araştırma, şekerle tatlandırılmış içeceklerin bağırsak kanseriyle ilişkili olduğunu buldu.

Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor

İnsanlar susuzluklarını gidermek için günde iki veya daha fazla şekerli içecek içiyorlar. Bununla birlikte, araştırmanın bulguları, bu içeceklerin elli yıl önce bağırsak kanseri riskini "iki katına çıkardığını" gösterdi.

Bağırsak kanseri riskini 2 katına çıkarıyor! Tek yudum bile almayın: Tümör hücrelerini adeta besliyor

Çalışma, meyve aromalı enerji ve spor içeceklerinin tümünün büyük bir tehlike oluşturduğunu ortaya çıkardı. Bununla birlikte, bağırsak kanseri riskini azaltan diğer araştırmaların bulguları önemli bir konudur.

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