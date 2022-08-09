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Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Bağırsak kanseri semptomları ortaya çıkar çıkmaz harekete geçmek, hayat kurtarıcıdır. Aksi takdirde, uzun süre kalan bir tümör, tedavi edilmesi çok daha zor hale gelecektir. Geceleri daha kötü hale geldiğinizi hissettiren bir işaret, kanserin önemli bir sinyali olabilir.

Giriş Tarihi: 09.08.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 16:56
Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Bağırsak kanseri, tüm dünyada en çok görülen kanser türlerinden biri. Tüm kanser türleri gibi, semptomları erken tespit etmek, kanserin ilerleyişinde önemli bir önlem sunabilir. Bunun nedeni, kanserli hücrelerin vücudun diğer bölgelerine yayıldıktan sonra tedavi edilmesinin oldukça zorlaşmasıdır.

Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Yayılan bağırsak kanseri, ileri bağırsak kanseri olarak bilinir. Bu, kanserin arka geçitten (rektum) ve kalın bağırsaklardan (kolon) karaciğer gibi vücudun diğer bölgelerine yayıldığı anlamına gelir.

Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Cancer Research UK, kanserin akciğerlere yayıldığının bir göstergesi olarak "genellikle gece saatlerinde daha da kötüleşen geçmeyen öksürük" olduğu konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Ayrıca;

  • Nefes darlığı
  • Devam eden göğüs enfeksiyonu
  • Kan tükürme
  • Göğüs duvarı ile akciğer arasında sıvı birikimi

gibi belirtiler de önemli risk teşkil eder.

Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Bu aşamaya gelindiğinde kanserin tedavisi her zaman mümkün olmasa da bir sonraki aşamaya geçme riski de ortaya çıkabilir. Bu nedenle her belirti için dikkatli olunması büyük önem taşır.

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