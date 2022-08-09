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Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...
Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...
Bağırsak kanseri semptomları ortaya çıkar çıkmaz harekete geçmek, hayat kurtarıcıdır. Aksi takdirde, uzun süre kalan bir tümör, tedavi edilmesi çok daha zor hale gelecektir. Geceleri daha kötü hale geldiğinizi hissettiren bir işaret, kanserin önemli bir sinyali olabilir.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 16:53
Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 16:56