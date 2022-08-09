Bağırsak kanserinin belirtisi geceleri ortaya çıkıyor! Eğer uykunuzdan böyle uyanıyorsanız...

Bağırsak kanseri, tüm dünyada en çok görülen kanser türlerinden biri. Tüm kanser türleri gibi, semptomları erken tespit etmek, kanserin ilerleyişinde önemli bir önlem sunabilir. Bunun nedeni, kanserli hücrelerin vücudun diğer bölgelerine yayıldıktan sonra tedavi edilmesinin oldukça zorlaşmasıdır.