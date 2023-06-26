Roza
Galeri
Roza Sağlık
Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...
Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...
Bağırsak kanserinin erken belirtilerini belirleyebilmek ve daha fazla tıbbi değerlendirme istemek, kanserin daha erken yakalanmasını ve sonuçta iyileşme şansının daha yüksek olmasını sağlayabilir. İşte dikkat etmeniz gereken o belirtiler...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:06
Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 16:10