Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

Bağırsak kanserinin ciddiyeti ve herhangi bir kişi için oluşturduğu risk, ağırlıklı olarak tümörün tanı anındaki boyutuna, lokal olarak veya vücudun diğer bölgelerine yayılma derecesine ve son olarak genel sağlık durumuna ve yaşa bağlıdır.