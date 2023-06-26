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Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

Bağırsak kanserinin erken belirtilerini belirleyebilmek ve daha fazla tıbbi değerlendirme istemek, kanserin daha erken yakalanmasını ve sonuçta iyileşme şansının daha yüksek olmasını sağlayabilir. İşte dikkat etmeniz gereken o belirtiler...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 16:10
Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

Kolonda (kalın bağırsak) veya rektumda (kalın bağırsağın anal kanaldan önceki son kısmı) bulunan herhangi bir tümörü ifade eden bağırsak kanseri, tüm dünyada en sık karşılaşılan kanser türlerinden biri.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

Bağırsak kanserinin ciddiyeti ve herhangi bir kişi için oluşturduğu risk, ağırlıklı olarak tümörün tanı anındaki boyutuna, lokal olarak veya vücudun diğer bölgelerine yayılma derecesine ve son olarak genel sağlık durumuna ve yaşa bağlıdır.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

Bağırsak kanserini erken teşhis edebilmek çok önemlidir, Kolorektal Cerrah Danışmanı olan Oliver Warren tespit edilmesi gereken altı semptom paylaştı.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

DIŞKIDA KAN

Dışkıda kan veya alttan kanama, bağırsak kanserinin yaygın bir belirtisidir. Parlak kırmızı kan veya daha koyu, katran benzeri dışkı olarak görünebilir.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi! Tuvaletteki bu değişiklikle kendini gösteriyor...

Warren; dışkıda kan, çatlaklar (anüs astarındaki çatlaklar) veya hemoroidler (genellikle 'basur' olarak anılır) gibi diğer, daha az ciddi ve daha yaygın tıbbi durumlardan da kaynaklanabildiğini, fakat bu semptomu erken fark ettiğinizde her şart altında doktora danışmanız gerektiği konusunda uyarıyor.

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