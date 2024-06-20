Roza Galeri Roza Sağlık Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

Ulusal Kanser Enstitüsü, 1990'lardan beri tırmanan kolon kanseri vakalarında gençlerde bir artış olduğunu bildiriyor. Yine de uzmanlar, özellikle de aynı dönemde toplam kolon kanseri vakalarının %45 oranında azalması nedeniyle tam olarak neden olduğundan emin değiller. Bununla birlikte, bazı besinler, sindirim sistemini hem kolon kanseri hem de diğer sorunlardan koruyabilir. İşte o besin...

Giriş Tarihi: 20.06.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 09:18
Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

Yale Medicine'e göre, şimdi 55 yaşın altındakilerin hastalığa yakalanma olasılığı yaklaşık %60 daha yüksek. 2030 yılına kadar araştırmacılar, 20 ila 49 yaş arasındaki insanlar için kolon kanserinin en yaygın ölüm nedeni olacağını tahmin ediyor.

Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

Cleveland Hastanesi'nde kolorektal cerrah olan Michael A. Valente, "Kötüleşen bir diyet de dahil olmak üzere çevrenin bu artışta rol oynadığını düşünüyoruz" diyor. Yale Üniversitesi doktorları, 20 yaşındaki kişilerin kolon kanseri uyarı işaretlerini anlamasını tavsiye ediyor ve CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) kolorektal kanser taraması tavsiyesini 45 yaşına indirdi.

Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

Egzotik bitkisel çaylar ve detoks takviyeleri, bağırsaklarınızı toksinlerden ve atıklardan arındırarak kolon kanseri riskinizi azaltmayı vaat ediyor. Mayo Clinic, bu kolon temizleme ürünlerinin faydalı olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor. Hatta dehidrasyon, enfeksiyonlar ve rektal yırtılma gibi zararlı sonuçları olabileceğine dair de önemli uyarıları mevcut.

Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

Basitçe söylemek gerekirse, sağlıklı bir bağırsak doğal olarak kendini temizler. Bu nedenle, vücudunuzdaki atıkları temizlemek için özel bir iksire ihtiyacınız olmadığı gerçeğine rağmen, bağırsaklarınızın uzun süreli olarak daha iyi durumda olduğundan emin olmak için diyetinizde sağlıklı yiyecekler tüketmelisiniz.

Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin

BAĞIRSAKLARI TEMİZLEMENİN EN SAĞLIKLI YOLU

Dr. Valente, ince bağırsak gıdaların sindirilmesine yardımcı olsa da, kalın bağırsak gıdaların nemi sindirmesine yardımcı olur. Kalın bağırsak, besinlerdeki suyu sisteminize yeniden dahil eder.

SON DAKİKA SON DAKİKA