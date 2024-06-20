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Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin
Bağırsaklardaki tıkanıklığı anında çözüyor! Gece yatmadan iki kaşık tüketin sabaha iyileşin
Ulusal Kanser Enstitüsü, 1990'lardan beri tırmanan kolon kanseri vakalarında gençlerde bir artış olduğunu bildiriyor. Yine de uzmanlar, özellikle de aynı dönemde toplam kolon kanseri vakalarının %45 oranında azalması nedeniyle tam olarak neden olduğundan emin değiller. Bununla birlikte, bazı besinler, sindirim sistemini hem kolon kanseri hem de diğer sorunlardan koruyabilir. İşte o besin...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 09:18