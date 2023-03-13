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Bağırsakları temizleyen "doğal filtre": Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor

ABD'de yer alan Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre; kolon kanserindeki oranın azalışı söz konusu olsa da ortaya çıkan vakalarda genç nüfus arasındaki artış payı yükselmiş görünüyor. Uzmanlar, bunun neden gerçekleştiği konusunda net bir açıklama getirmese de, sorunun özellikle yaşam tarzı ve beslenme stilleriyle ilişkili olduğu konusunda hemfikirler. İşte bağırsaklarda ortaya çıkabilecek kanser riskinden kendinizi korumanın yöntemi...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:26
Bağırsakları temizleyen doğal filtre: Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor

Yale Medicine, günümüzde 55 yaşın altındakilerin hastalığa yakalanma olasılığının neredeyse yüzde 60 daha fazla olduğunu bildiriyor. 2030 yılına kadar araştırmacılar, kolon kanserinin 20 ila 49 yaş arasındaki insanlar için bir numaralı ölüm nedeni olmasını bekliyor.

Bağırsakları temizleyen doğal filtre: Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor

Cleveland Clinic'te kolorektal cerrah olan Michael A. Valente, "Kötüleşen bir diyet de dahil olmak üzere çevrenin bu artışta rol oynadığını düşünüyoruz" diyor. CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) kolorektal kanser taraması tavsiyesini 45 yaşına indirdi ve Yale Medicine doktorları, 20 yaşındaki insanların kolon kanseri uyarı işaretlerini anlamasını tavsiye ediyor.

Bağırsakları temizleyen doğal filtre: Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor

Bitkisel çaylar ve detoks takviyelerinin egzotik karışımlarının tümü, kolonunuzu toksinlerden ve atıklardan temizleme vaadiyle kolon kanseri riskinizi azaltmayı hedefler. Ancak Mayo Clinic, bu kolon temizleme ürünlerinin yararlı bir şey yaptığına dair hiçbir kanıt olmadığını ve hatta dehidrasyon, enfeksiyon ve rektal yırtılma gibi zararlı etkileri olabileceğini açıklıyor.

Bağırsakları temizleyen doğal filtre: Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor

Mantık basit: Sağlıklı bir bağırsak kendini doğal olarak temizler. Bu nedenle, vücudunuzdaki atıkları temizlemek için sihirli bir iksire ihtiyacınız olmasa da, diyetinizdeki doğru gıdalar uzun süreli bağırsak sağlığını destekleyebilir.

Bağırsakları temizleyen doğal filtre: Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor

BESLENME SİSTEMİNİZ BAĞIRSAKLARINIZI DOĞAL OLARAK TEMİZLENME YÖNTEMİ

Dr. Valente, gıdaları sindirme konusunda ince bağırsak büyük bir iş yapsa da, gıdanın nemi sindirmek için kalın bağırsağın büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. Kalın bağırsak, besinlerdeki suyu sindirmek için yeniden sisteminize dahil eder.

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