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Bağırsakları temizleyen "doğal filtre": Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor
Bağırsakları temizleyen "doğal filtre": Sindirim sisteminde tek bir atık bırakmıyor
ABD'de yer alan Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre; kolon kanserindeki oranın azalışı söz konusu olsa da ortaya çıkan vakalarda genç nüfus arasındaki artış payı yükselmiş görünüyor. Uzmanlar, bunun neden gerçekleştiği konusunda net bir açıklama getirmese de, sorunun özellikle yaşam tarzı ve beslenme stilleriyle ilişkili olduğu konusunda hemfikirler. İşte bağırsaklarda ortaya çıkabilecek kanser riskinden kendinizi korumanın yöntemi...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:26